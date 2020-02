Met wie wil jij op 5 maart naar deLadiesNight in Holland Casino Breda?

(Advertorial) - Op donderdag 5 maart zijn de dames aan zet tijdens de meest gezelligste vriendinnenavond uit: de Ladies Night bij Holland Casino Breda. Geniet van een diner in het restaurant, beproef je geluk bij de verrassende spelacts, maak kans op gratis prijzen en kijk je ogen uit bij de leuke stands met sieraden en accessoires!

Holland Casino Breda pakt op donderdag 5 maart weer groots uit met een Lucky Ladies Night. Bezoekers genieten die avond vanaf 19.00 uur van een sprankelend welkomstdrankje. Zij beproeven hun geluk met de verrassende spelacts met kans op leuke prijzen. Maken met hun gratis tombolalot kans op een Fashion Cheque ter waarde van 100 euro. Maken met de gratis actiefiche kans op een Holland Casino dinercard ter waarde van 25 euro. En kijken hun ogen uit bij de leuke stands met sieraden en accesoires. Bovendien zorgt tuincentrum Life & Garden voor een gezellige lentesfeer in het casino en reikt vanaf 19.00 uur aan de eerste 100 bezoekers een goodiebag uit. Kortom, een Lucky Ladies Night die je niet mag missen op 5 maart! Ook de heren zijn van harte welkom.

Diner

Wil jij je bezoek aan de Ladies Night combineren met een heerlijk geniet? Start jullie avond dan in het restaurant met de Ladies Special (een combinatie van gamba, portie zalm en portie biefstuk met groente- en aardappelgarnituur) van 19,50 euro nú voor 15 euro per persoon! Vooraf reserveren is gewenst, onder vermelding van Ladies Special, via 076-5251100.

Winactie

Wil jij een Lucky Ladies Night Special voor 2 personen winnen met diner in het restaurant, drankbonnen en een goodiebag? Ga dan snel naar de Facebookpagina van BredaVandaag en reageer onder onze Facebookpost over deze sfeervolle avond met wie jij de Ladies Night wil beleven!

(Om mee te doen aan deze actie moet je minimaal 25 jaar zijn)