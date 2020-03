Sterker worden doe je bij ZilverFitness in Breda

(Advertorial) - ZilverFitness biedt bot- en spierversterkende oefeningen aan mensen die overdag een uurtje tijd hebben. ZilverFitness deelnemers trainen in kleine groepen van maximaal 8 personen onder leiding van onze gediplomeerde coaches Mark en Chantal. De trainingen zijn afgestemd op ieders niveau en hebben te maken met alledaagse bewegingen. Inmiddels zijn er 13 ZilverFitness locaties in Nederland. ZilverFitness trapt op donderdag 2 april af met een proefles en opening tegelijkertijd, in de sportschool van CrossFit Climbers Cabin Breda aan de terheijdenseweg 498, in de buurt van de schaatsbaan.

Bij het toenemen van de levensjaren worden dingen zoals zware boodschappen tillen of traplopen steeds zwaarder. Mensen worden minder soepel en sterk. Maar met bot- en spierversterkende oefeningen kunnen ze weer sterker worden.

Spiermassa neemt af

Ben-Anne (53) van ZilverFitness: “Na je dertigste neemt de botdichtheid af en worden je spieren langzaamaan wat dunner. Elk jaar lever je een klein beetje spiermassa in. Naarmate je ouder wordt gaat dat sneller en op 70-jarige leeftijd is dat gemiddeld 3 procent per jaar. Tien jaar achter elkaar zo’n afname betekent dat je ongeveer 25 procent van je totale spiermassa kwijtraakt. Logisch dat sommige zaken dan moeilijker gaan.”

Crossfit

ZilverFitness is gebaseerd op de CrossFit-gedachte. Daarbij gaat het erom de gezondheid te verbeteren door middel van voldoende bewegen, mét bot- en spierversterkende oefeningen. Ook van belang is een gezond dieet met voldoende eiwitten. Eiwit zit vooral in vlees, vis, ei, peulvruchten, noten en melkproducten. “Wat dit voor iemand individueel betekent, hangt af van leeftijd, gezondheid en conditie”, vertelt Ben-Anne. “Met ZilverFitness kun je zelf maatregelen nemen om je spiermassa en botdichtheid op peil te houden. Daarmee blijf je met meer gemak de dagelijkse dingen doen en word je uiteindelijk minder snel afhankelijk van anderen.”

Gezondheidsraad

Ook de Gezondheidsraad adviseert om minimaal tweemaal per week bot- en spierversterkende oefeningen te doen, naast 150 minuten per week bewegen. Ben-Anne: “Het is daarbij de bedoeling dat de oefeningen zwaar genoeg zijn en dat je je spieren gaat voelen. Dat is nodig om sterker te worden. De grootste uitdaging zit in de houdingsspieren. Dit zijn de niet zichtbare diepgelegen spieren rondom het bekken en tegen de ruggengraat aan. Zij zorgen voor een stabiele romp. Deze spieren train je niet door een wandeling, maar juist met losse gewichten en bewegingen met het hele lichaam.”

Rustig Trainen

ZilverFitness is overdag op maandag en donderdag van 10.15-11.15 en wordt gegeven aan kleine groepen. De gediplomeerde coaches geven gedurende het gehele uur de les. De leeftijd van de ZilverFitters ligt nu tussen de 53 en 79 jaar. Het blijkt dat veel mensen het niet prettig vinden om ’s avonds in een drukke sportschool te staan voor een training, terwijl ze overdag ook tijd hebben. Vandaar dat ZilverFitness ervoor kiest om de deelnemers overdag te begeleiden tijdens hun oefeningen.

Proefles

Mensen die enthousiast zijn geworden en willen gaan trainen om sterker, fitter en vitaler te worden, kunnen contact opnemen met ZilverFitness voor een vrijblijvende proefles op donderdag 2 april tijdens de opening of in de periode daarna. Indien die eerste les bevalt kan men een proefmaand aangaan voor 50 euro. U betaalt geen inschrijfgeld, opzeggen kan per maand en tijdelijk stopzetten is mogelijk. Ben-Anne is telefonisch te bereiken op 030-752 35 48. Zie ook www.zilverfitness.nl

Jenny; ‘Door de goede begeleiding, grote variatie in oefeningen en de uitdaging met jezelf merkte ik binnen een aantal maanden al resultaat. Meer kracht en soepelheid bijvoorbeeld. Een echte aanrader!’