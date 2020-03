De MARQ zoekt leden voor cliëntenraad: 'Maak samen meer mogelijk voor revalidanten'

BREDA - Heb jij een warm hart voor geriatrische revalidatie? En wil jij meer mogelijk maken voor revalidanten? Dan is De MARQ op zoek naar jou! "Wij zoeken per direct drie enthousiaste leden voor de cliëntenraad ", aldus Lonneke van der Burgh. De cliëntenraad denkt mee, praat mee en beslist mee over onderwerpen die voor de revalidant van belang zijn.

Bij De MARQ is een cliëntenraad in oprichting. Deze raad adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over alles wat de revalidanten aan gaat, bijvoorbeeld over behandeltrajecten, veiligheid, privacy en hygiëne. "De cliëntenraad denkt mee, praat mee en beslist mee over onderwerpen die voor de revalidant van belang zijn", legt Lonneke van der Burgh uit. De MARQ is op zoek naar drie enthousiaste leden die per direct aan de slag kunnen. "Samen maak je meer mogelijk voor de revalidanten."

Over De MARQ

De MARQ is gespecialiseerd in geriatrische revalidatie en herstel en heeft vestigingen in Zevenbergen, Breda en Etten-Leur. Alle zorg en behandeling is erop gericht om de individuele revalidatiedoelen van de revalidant te kunnen realiseren. Revalidanten kunnen bij De MARQ rekenen op een deskundig, multidisciplinair team van specialisten zoals verzorgenden, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, logopedisten en artsen. Bovendien staan de revalidant én zijn naasten bij de behandeling centraal en wordt er gewerkt in een ontspannen sfeer. Dat alles met het uiteindelijke doel om weer zo zelfstandig mogelijk thuis te kunnen functioneren.

Kijk voor meer informatie over de vacature op www.deMARQ.nl of neem contact op met Lonneke van der Burgh, ambtelijk secretaris van de cliëntenraad, mailen kan naar CR@deMARQ.nl.