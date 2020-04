Veel voordeel en een proefrit op locatie via de nieuwe site www.ikwileenclio.nl

(Advertorial) - De website ikwileenclio.nl van Auto Indumij is erg populair. Via deze site kan men geheel online en bijzonder gemakkelijk een offerte aanvragen voor een nieuwe Renault Clio. "Kies je voor private lease of kies je voor koop? Je bent altijd verzekerd van de beste deal!", laat Auto Indumij weten.

Auto Indumij komt naar je toe; Proefrit op locatie

Met de komst van de nieuwe website zijn een aantal functionaliteiten verbeterd en uitgebreid. Zo kun je de Clio nu volledig in 360 graden weergave bekijken en kun je kiezen voor een proefrit aan huis. Deze nieuwe proefritservice is uniek. Een medewerker van Auto Indumij komt bij je thuis of op je werk langs om jou de nieuwe Clio te laten ervaren.

Een nieuwe Clio al vanaf 16.490 euro

Met de introductie van de nieuwe ikwileenclio.nl website heeft Auto Indumij ook een extra aantrekkelijk aanbod. Zo rijd je tijdelijk al in de compleet uitgeruste Clio Life vanaf 16.490 euro. Dat is inclusief airco en een uitgebreid audiosysteem. Of kies voor de superdeal van maar liefst 2.100 euro voordeel op de nieuwe Clio R.S. Line.

Private Lease Actie vanaf 269 euro per maand

Kies je voor zorgeloos private leasen, dan lease je al nieuwe Clio Life vanaf € 269,- per maand. Wil je zelf jouw Private Lease Clio samenstellen? Ga dan naar ikwileenclio.nl en kies jouw favoriete uitvoering.

Kijk voor meer info op ikwileenclio.nl