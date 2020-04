Haal het voorjaar in huis met deze tips van Oléja!

(Advertorial) - Wakker worden van de eerste zonnestralen die binnen schijnen, of van de vogeltjes die fluiten. Heerlijk, het is voorjaar! Normaliter de tijd van het jaar dat we er massaal op uit trekken, genietend van de natuur of van het terrasje in de zon. Helaas het dat er er voorlopig niet in. Maar niet getreurd, want met deze eenvoudige tips van Oléja haal je het voorjaar gewoon in huis!

Lente boeket

Om het voorjaar in huis te halen, haal je natuurlijk allereerst een boeket met lentebloemen bij de lokale bloemist. Plaats deze in een mooie vaas en je kamer of keuken fleurt meteen op. Oléja heeft prachtige vazen in verschillende kleuren en vormen. Door de speciale afwerking van het glas, kun je deze vazen ook gebruiken als kaarsen-/ theelichthouder. Het kaarslicht straalt er namelijk bijzonder mooi doorheen.

Kaarsen

Vervang de donkere kaarsen van de winter door kaarsen in een voorjaarstint. Op een kaarsenplateau komen de kaarsen nog beter tot hun recht en je kunt ze makkelijk verplaatsen. Voeg eventueel een tak, vaasje of plantje toe en je hebt heel eenvoudig een mooi woonaccessoire gecreëerd.

Tekst gaat verder onder de foto.

Kleine vaasjes

Decoreer je tafel, schouw of sidetable met kleine vaasjes. Het zijn misschien kleine accessoires maar het geeft meteen een ander sfeer aan je interieur. In de vaasjes kun je eenvoudig bloemen of takjes zetten die heel snel weer te verwisselen zijn. Hierdoor blijf je in de sfeer van het seizoen.

Tafelen

De lente, bij uitstek weer het moment om heerlijk te ontbijten of brunchen aan tafel. Decoreer de tafel gezellig met kleurrijke accessoires. Denk hierbij aan een schaal, eierdopjes of zelfs een peper en zoutstelletje. Houdt verder de basis rustig qua kleuren. Plaats een bos bloemen op tafel en het is voorjaar!

Tekst gaat verder onder de foto

Tot Oléja!