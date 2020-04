Streetjump Breda: Van cool kinderfeestje tot 'gewoon' lekker springen

BREDA - Het is nieuw, vol verrassingen en heel uitdagend voor jong en oud. Tel daarbij een stoer ingerichte horeca lougebar op en je hebt Streetjump Breda. Daar genieten kinderen van van een grote variatie aan trampolines, terwijl ouders genieten van streetfood of een lekker drankje, terwijl ze direct zicht hebben op jumparena.

De voormalige sporthal in Teteringen ken je niet meer terug! In de plaats van de oude hal is een geweldig trampolinepark verschenen met een grote variatie van trampolines speciaal om recreatief te komen springen. Er zijn in totaal 10 area's zoals een Jump Caroussel, Dodgebal en Tumbling Lane. Of wat dacht je van een High performance wall waar jongeren zich heerlijk op kunnen uitleven?

Het klinkt allemaal erg spectaculair en dat is het ook zeker! Maar tegelijkertijd is het ook zeker een veilige omgeving. "Om te beginnen dien je onze speciale jumpsokken aan te trekken", legt Streetjump uit. "Verder krijgt elke jumper duidelijke uitleg. En bovendien zijn onze trampolines heel veilig. Ze zijn voorzien van stootkussens en foambakken zodat niemand bang hoeft te zijn."

Wil je komen jumpen? Je tickets bestel je heel gemakkelijk online. Ben ben je zeker van een plek op de tijd dat jij wilt. "Verder geven we ook bootcamp lessen, tips and trick lessen, en ook verandert 1 keer in de maand Street Jump in een club! Club Jump met een DJ."

Street Jump is vanwege de coronacrisis gesloten. Maar zodra het weer mag van het kabinet, is Streetjump gewoon weer 7 dagen per week geopend.

Street Jump Breda - Donkerstraat 36 - Teteringen - Tel: 076- 204 20 20 - www.streetjumpbreda.nl