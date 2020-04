Paasacties bij Auto Indumij: 'Tien dagen lang veel voordeel!'

(Advertorial) - In tegenstelling tot voorgaande jaren, heeft Auto Indumij besloten om dit jaar tweede Paasdag de deuren gesloten te houden. "Gelukkig hebben we wel een viertal leuke paasaanbiedingen voor je samengesteld. Je bent uiteraard van harte welkom om ons te bezoeken, zowel online als offline." En wil je na de Pasen langskomen? Dat kan! Want het mooie is dat je t/m 18 april van de paasacties kunt profiteren.

4.000 euro subsidie op de nieuwe Renault ZOE

Twijfel je al een tijdje over elektrisch rijden? Dan is dit het moment om de knoop door te hakken. Tijdelijk profiteer je van 4.000 euro Renault Subsidie op de aanschaf van een 100% elektrische Renault ZOE. Bekijk het hier.

Nieuwe Renault Captur Zen of Intens met 2.200 euro voordeel

De nieuwe Renault Captur is ongekend populair. Vooral de uitvoeringen Zen en Intens genieten grote belangstelling. Deze luxe uitvoeringen zijn bij Auto Indumij tijdens de paasperiode verkrijgbaar met maar liefst 2.200 euro voordeel. Alle Captur aanbiedingen vind je op onze speciale paaspagina: renault-indumij.nl/acties/pasen

Profiteer van de luxe Clio Intens met 2.400 euro voordeel

Een Clio rijden maar dan wel een heel bijzondere? Kies voor de superluxe Clio Intens van Auto Indumij! Uit voorraad leverbaar met 2.400 euro voordeel en voorzien van luxe opties als climate control, Renault Handsfree Card en sportieve lichtmetalen velgen. Voor de prijs hoef je het niet te laten want de Clio Intens rijd je nu al vanaf 18.990 euro. Check ikwileenclio.nl

Bestseller van Renault; de Twingo Collection

Als je op zoek bent naar de meest dynamische en wendbare compacte Renault, kun je niet om de Twingo heen. Recent helemaal geupdate en tijdelijk als luxe Collection al verkrijgbaar vanaf 12.990 euro bij Auto Indumij. Meer weten? Ga voor dit unieke Twingo aanbod naar de site.

Proefrit op locatie

Wil je liever de auto van jouw keuze thuis of op je werk uitproberen? Maak dan gebruik van de nieuwe service van Auto Indumij: proefrit op locatie. Een medewerker van Auto Indumij komt met de Renaulkt van jouw keuze naar je toe en zorgt ervoor dat de auto schoon en voorzien van beschermende maatregelen door jou uitgeprobeerd kan worden. Plan jouw proefrit op locatie nu in!

Ga je liever voor een jong gebruikte Renault? Ook dan ben je bij Auto Indumij aan het juiste adres. Je hebt de keuze uit meer dan 300 Top Occasions. In iedere prijsklasse en met gunstige financieringsmogelijkheden. Bekijk ook eens onze selectie demonstratieauto’s. Auto’s jonger dan 12 maanden met weinig kilometers op de teller. Tegen een messcherpe prijs.

Kom dus snel langs bij Auto Indumij Etten-Leur, Indumij Occasion Center Breda of Auto Indumij Oosterhout!