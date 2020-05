Bruijns Uitvaartverzorging brengt afscheid nemen op afstand dichterbij dan ooit

(Advertorial) - Afstand houden als toppunt van medemenselijkheid én zelfbescherming. Uw dierbare niet kunnen bezoeken in het verpleeghuis. Geen bezoek aan uw dierbare op de ic. Een uitvaart niet kunnen bijwonen, omdat u griepklachten heeft. Of omdat er geen plaats meer is, door het tijdelijk wettelijk voorgeschreven maximale aantal aanwezigen. "Er is nu zoveel leed, dat is met geen pen meer te beschrijven."

"In al dat verdriet proberen wij als uitvaartverzorger zo goed mogelijk troost te bieden", legt Bruins uitvaartverzorging uit. "Door te ondersteunen en door een luisterend oor te bieden, op wat voor manier dan ook. We horen vaak dat nabestaanden verdrietig zijn omdat hun dierbare nu niet het gewenste afscheid kan krijgen. En dat terwijl zo'n afscheid later ook troost kan geven. Binnen de mogelijkheden proberen we daarom echt om het gewenste afscheid zoveel mogelijk te benaderen. En daarbij kunt u ook helpen!"

Samen met u

"Voelt u zich betrokken maar kunt u niet aanwezig zijn? Mogelijk kunt u het afscheid online volgen. Bedenk of u de nabestaanden kunt ondersteunen met een bijdrage aan de afscheidsceremonie, zoals een digitale fotopresentatie, een tekst of een muzieksuggestie. Dit kan een waardevolle aanvulling zijn!"

Via de site www.bruijns-uitvaart.nl kunt u ook online uw deelneming betuigen met een persoonlijke boodschap. Ook kunt u kiezen voor een mooie brief met herinneringen aan een bepaald moment of een karaktertrek en schrijven dat u meeleeft met de nabestaanden. "Bloemen, kaartjes of tekeningen zijn natuurlijk eveneens zeer welkom. Direct na het overlijden maar zeker ook in de periode na het afscheid. Zo kunt u op afstand dichterbij zijn dan ooit."

Meer info over uitvaartverzorging tijdens het coronatijdperk leest u op de site.