Dierenkliniek Breda ontvangt als eerste in de regio 'Gouden Standaard Katvriendelijke Praktijk'

(Advertorial) - Dierenkliniek Breda mag zich voortaan “Gold Standard Cat Friendly Clinic” noemen ofwel: Gouden Standaard Katvriendelijke Praktijk. "De enige in deze regio en daar zijn we ontzettend trots op!", laat Petra Sas weten. De grootste internationale kattenorganisatie ISFM heeft Dierenkliniek Breda deze status toegekend.

Dierenkliniek Breda heeft vele veranderingen moeten doorvoeren om de gouden status te kunnen behalen. Zo is er een nieuwe kattenopname die zeker vier keer zo groot is. De opname is voorzien van geluidsabsorberende plafondplaten en gedimd licht zodat de katten niet overprikkeld raken door geluid en licht. De opname bevindt zich achter in de kliniek en is een stiltezone gemaakt.

In de wachtruimte is een aparte kattentoren waar de kattenmand in gezet kan worden en waar de eigenaar bij mag zitten. Zo zitten de katten rustig en niet tussen honden of veel andere katten. Vanuit de toren zien ze de andere bezoekers niet en zitten ze veilig hoog.

Bovendien heeft Dierenkliniek Breda een kattenadvocaat: zij zorgt er te allen tijde voor dat er optimaal katvriendelijk wordt gewerkt. "Zij is in onze kliniek de gedragsadviseur die alle paraveterinairen en dierenartsen ook ondersteuning geeft tijdens het onderzoek of de behandeling. Tevens geeft zij advies aan de cliënten over allerlei gedragsproblemen en is het mogelijk om bij haar op gedragsconsult te komen voor uw kat." De Gouden status behalen is een hele prestatie. "Het geeft aan dat we er alles aan doen om het bezoek van uw kat zo aangenaam en stressvrij mogelijk te laten verlopen. Ons personeel heeft de kennis en heeft beloofd om iedere kat met rust en respect te behandelen." Maar ‘goud’ is pas het begin, Dierenkliniek Breda stopt niet met het verbeteren van zichzelf. "Het is een mooi handvat wat we hebben gekregen waarmee we onze cliënten het signaal geven dat we serieus zijn als het gaat om kattenwelzijn, thuis en op de praktijk," legt Petra Sas uit.

Veilig gevoel

Dierenkliniek Breda heeft op maandag een apart kattenspreekuur. Tijdens dit spreekuur wordt uitgebreid de tijd genomen voor de kat(ten). Er wordt gebruik gemaakt van Feliway en ligt er een handdoek op de tafel zodat de katten daar zacht en comfortabel op kunnen staan tijdens het onderzoek. "Onze dierenartsen en paraveterinairen benaderen de katten zeer rustig. Allereerst wordt de kat door ons op zijn gemak gesteld voordat we ze gaan onderzoeken. Erg bange katten mogen in hun mandje blijven zitten, mits we ze dan wel kunnen nakijken. Zijn katten veel te bang dan adviseren we ook wel eens om ze iets te geven wat ze wat kalmer maakt, alles om het bezoek aan de dierenarts zo aangenaam mogelijk te maken. "

Winnen

De hele maand mei staat bij Dierenkliniek Breda dan ook geheel in het teken van onze nieuwe gouden status en kunnen klanten een gratis gedragsconsult van 1 uur bij hun kattenadvocaat winnen. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is via de assistentes aan de balie of via de e-mail info@dierenkliniekbreda.nl door te geven dat u mee wilt dingen naar deze prijs. Eind mei wordt de winnaar bekendgemaakt.