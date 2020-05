Binnen een paar dagen rijden met jouw nieuwe Renault: Het kan bij Auto Indumij

(Advertorial) - Private lease wordt steeds populairder. Het is dé manier om voor een vast bedrag een nieuwe auto te rijden. Je weet vooraf waar je aan toe bent. In het scherpe maandbedrag zijn de wegenbelasting, de verzekering, het onderhoud en de afschrijving inbegrepen. Je hoeft zelf alleen nog maar te tanken.

Auto Indumij introduceert: Private lease Ready to go! Binnen een paar dagen rijd je al in jouw nieuwe Renault! Zo vanuit de voorraad van Auto Indumij én tegen een aantrekkelijk private leasetarief.

Snel service



Kies je voor Ready to go, dan kun je al snel rijden in de auto van jouw keuze. Auto Indumij heeft een mooie voorraadmix waarbij voor ieder wat wils is. Kies je voor de compacte TWINGO Collection, sportieve CLIO Zen of ruime CAPTUR Intens? Auto Indumij kan alle uitvoeringen uit voorraad leveren.

Bespaar met Ready to go

En wanneer je nu kiest voor Ready to go, dan bespaar je tot wel € 40,- per maand op je private lease maandbedrag! Zo rijd je de nieuwe Twingo Collection al vanaf € 219,- per maand. Op de Clio Zen bespaar je € 40,- per maand en rijd je tijdelijk vanaf € 259,- per maand. Kies je voor de Captur Intens? Ook dan is je voordeel € 40,- per maand op de superluxe Intens uitvoering. Je rijdt hem vanaf € 379,- per maand.

Luxe uitvoeringen

De Ready-to-go-modellen zijn altijd extra luxe uitgerust. Bij de TWINGO Collection krijg je standaard airconditioning, een uitgebreid audiosysteem en LED dagrijverlichting. De CLIO Zen voorziet in de behoefte aan luxe doormiddel van Pure Vision LED koplampen, het Easy Link multimediasysteem en 16 inch design wielen. Wanneer je kiest voor de CAPTUR Intens word je in de watten gelegd door climate control, 17 inch lichtmetalen velgen en de handsfree Renault Card.

Wil je jouw auto laten thuisbezorgen? Geen probleem! De Ready-to-go-modellen worden gratis bij je thuis bezorgd. En geheel volgens de richtlijnen van het RIVM.

Welk Ready-to-go model kies jij? Kijk op www.renault-indumij.nl/acties/renault-ready-to-go-private-lease voor het actuele aanbod.