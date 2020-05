Win 250 euro shoptegoed voor schoenen van hét Bredase merk: (Floris) van Bommel

BREDA - Van Bommel is bij uitstek een van dé Bredase schoenmerken. Van Bommel schoenmode werd in 1734 in onze stad opgericht. Door de eeuwen heen werd Van Bommel een begrip in de schoenenwereld, en in 1996 kwam daar ook nog het modernere, kleurrijke Floris Van Bommel bij. Om bijna drie eeuwen schoenmode van Van Bommel te vieren geeft winkelstraat.nl nu via een winactie shoptegoed van maar liefst 250 euro cadeau.

De geschiedenis van Van Bommel schoenmode begon in 1734 in Breda, toen Adrianus en Christianus Van Bommel een bedrijf begonnen in het fabriceren en repareren van schoenen. De meester-schoenmakers vormden de eerste generatie van het bekende familie-imperium. Door de eeuwen heen -en generaties verder- zijn de schoenen Van Bommel geworden tot een begrip in de schoenenwereld. De chique herenschoenen van het merk kun je in elke winkelstraat terugvinden.

Floris van Bommel

Inmiddels is het bedrijf in handen van de 9e generatie, bestaande uit Reynier, Pepijn en Floris van Bommel. In 1996 kwamen, naast de bekende “Van Bommel schoenen”, ook schoenen op de markt onder de naam “Floris van Bommel”. Deze schoenen staan nog steeds bekend om hun kwaliteit, maar zijn moderner en vlotter. Met name het kleurgebruik springt in het oog. En ook zijn er nu modellen voor vrouwen!

Wat kun je winnen?

Om bijna drie eeuwen schoenmode van Van Bommel te vieren geeft Winkelstraat.nl 250 euro shoptegoed cadeau waarmee je een mooi paar Floris van Bommel schoenen of Van Bommel schoenen kunt uitzoeken op de website van Winkelstraat.nl. Je kunt kiezen uit alle modellen, dus pak het leukste design op!

