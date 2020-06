Ready to GO Renault modellen bij Auto Indumij: 'Stap nu in en profiteer van veel voordeel'

(Advertorial) - Tot 30 juni aanstaande staat bij Auto Indumij alles in het teken van Ready to GO. Dat betekent spectaculair voordeel op bijna alle Renault voorraadmodellen die tevens snel beschikbaar zijn. Zo rijdt je deze zomer nog rond in jouw nieuwe Renault van Auto Indumij!

Kies bijvoorbeeld voor de complete Renault Twingo Collection. Voorzien van airconditioning, radio met USB en bluetooth voorziening en sportieve wheelcovers. Tijdens Ready to GO bij Auto Indumij profiteer je van 1.400 euro voordeel op een Twingo Collection uit de Auto Indumij voorraad. Daarnaast krijg je bij aankoop van zo’n Twingo ook nog een accessoire cheque t.w.v. 250 euro cadeau! Meer weten? Kijk dan op de Ready to GO actiepagina van Auto Indumij.

Clio Zen

De nieuwe Renault Clio is erg populair. "Door onze goede relatie met Renault Nederland hebben we een aantal extra luxe uitgevoerde Clio’s in Zen uitvoering kunnen inkopen. Deze zijn voorzien van full led pure vision koplampen, 16 inch design wielen en kunnen Apple Carplay of Android Auto ondersteunen", laat Auto Indumij weten. Tijdens Ready To GO bij Auto Indumij rijd je al vanaf 16.990 euro weg in jouw nieuwe Clio Zen! Wil je hem nog meer op smaak brengen? Gebruik dan de gratis accessoire cheque ter waarde van 500 euro om jouw Clio Zen uniek te maken! Bekijk deze actie op www.renault-indumij.nl/acties/ready_to_go

Luxe Captur automaat

Standaard is de nieuwe Captur al zeer rijk uitgerust. Maar wat als je kunt kiezen voor extra voordeel, in combinatie met de sterke 130pk TCe turbomotor en de comfortabele EDC automaat? Auto Indumij combineert deze motorisering ook nog eens met het superluxe Edition One uitrustingsniveau zodat je het je werkelijk aan niets ontbreekt. Wil je nog een trekhaak laten toevoegen, een dakkoffer bestellen of een ander accessoire toevoegen aan jouw Captur? Geen probleem! Ook bij de Ready to GO Capturs krijg je een accessoire cheque ter waarde van 500 euro cadeau!

Stoere Kadjar Intens met 160pk turbomoto

De Kadjar is de stoere alleskunner uit het Renault gamma. Voorzien van luxe Intens uitrusting en sterke 160pk turbomotor zijn de Kadjars van Auto Indumij extra speciaal. Ready to GO dus ideaal om er met de caravan op uit te trekken deze zomer en te profiteren van het rijke koppel van de 160pk turbomotor. De 500 euro accessoire cheque zorgt ervoor dat een groot gedeelte van de trekhaak al voldaan is. Je rijdt zo’n Kadjar Intens TCe 160 al vanaf 31.675 euro.

Wil je jouw auto laten thuisbezorgen? Geen probleem! De Ready-to-go modellen worden gratis bij je thuis bezorgd. En geheel volgens de richtlijnen van het RIVM.

Welk Ready-to-go model kies jij? Kijk op www.renault-indumij.nl/acties/ready_to_go voor het actuele aanbod.