Aandelen kopen in de legale wietteelt: Het kan bij Project C al vanaf 500 euro

BREDA - Een 'historische gebeurtenis'. Dat is hoe Peter Schouten de uitgave van aandelen in Project C noemt. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis is het voor mensen mogelijk om aandelen te kopen in een legaal teeltbedrijf voor wiet. En daarvoor hoef je geen torenhoog bedrag in te leggen. "Meedoen kan al vanaf 500 euro", legt Schouten uit.

Bedrijven die legale wiet willen telen voor het 'wietexperiment' dat Nederland gaat uitvoeren, kunnen deze maand hun vergunning aanvragen. Eén van die bedrijven is Project C. En dat bedrijf biedt Bredanaars de bijzondere kans om mee te doen via een investering. "Het is een historische gebeurtenis", legt mede-eigenaar Peter Schouten uit. "Nooit eerder konden beleggers aandelen kopen in een bedrijf dat legaal wiet produceert."

Meedoen

Wie mee wil doen, kan dat vanaf 20 aandelen. Eén aandeel kost 25 euro. Kleine beleggers kunnen dus al meedoen vanaf 500 euro. Maximaal kunnen er 4.000 aandelen worden gereserveerd.

Geïnteresseerde beleggers lopen geen enkel risico dat zij hun investering in rook zien opgaan wanneer Project C geen vergunning krijgt van de overheid, benadrukt Schouten. “Het niet verkrijgen van een vergunning is een ontbindende voorwaarde,” legt hij uit. “Als de overheid beslist geen vergunning te verlenen aan Project C worden de nieuwe aandelen niet uitgegeven en hoeven de inschrijvers niets te betalen.”

Project C geeft in totaal 199.999 nieuwe aandelen uit. Dat gaat dus om een investering van 5 miljoen euro. Dat is een eerste stap in het meerjarige proces. Het bedrijf heeft in totaal 29,2 miljoen euro aan kapitaal nodig om haar plannen volledig te verwezenlijken voor de gehele duur van de wietproef. Meer informatie? Ga naar de website van Project C.

Over de wietproef

De wietproef wordt gehouden in tien Nederlandse gemeenten, waaronder Breda. Door wiet legaal te produceren, wordt de teelt in Nederland uit het criminele circuit gehaald. Bovendien kan de overheid dankzij de wietproef zorgen dat de kwaliteit en de veiligheid van de wiet gegarandeerd wordt. De wietproef zal vier jaar lopen. De verwachting is dat in het najaar de telers geselecteerd zullen worden. De inschatting is dat het daarna nog een half tot een jaar zal duren voordat er kwantitatief en kwalitatief genoeg cannabis is geteeld in voldoende variëteiten om het experiment te kunnen starten.