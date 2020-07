FYEO Medical opent eerste oogkliniek in Breda

(Advertorial) - FYEO Medical, Nederlands grootste privé-kliniek op het gebied van brilvervangende chirurgie, opent per 1 september de deuren van een nieuwe vestiging in Breda. Een unicum, want FYEO Medical zal de eerste oogkliniek in Breda zijn.

De nieuwe kliniek is onderdeel van ambitieuze uitbreidingsplannen van FYEO Medical. Geheel passend in de snelgroeiende markt van specialistische oogbehandelingen als ooglaseren en lensimplantatie.

Trots op Breda

De opening van de Bredase vestiging van FYEO Medical is een logische stap voor de Brabantse onderneming. De huidige FYEO-kliniek in Eersel nabij Eindhoven trekt naast cliënten uit het hele land veel bezoekers uit de regio, tot aan Breda aan toe. Door de nieuwe oogkliniek kunnen cliënten nog beter bediend worden. Nu in hun eigen stad of directe omgeving.

“Wij zijn trots op deze mooie stap naar Breda. De goede geografische ligging én het bijkomende feit dat er geen alternatieve oogklinieken zijn, maakt Breda voor ons een fantastische keuze,” aldus CEO Rens Schoenmakers van FYEO Medical. “Wat ons ook verheugde was het enthousiasme vanuit de gemeente en van cliënten om in Breda te openen.”

Enorm groeipotentieel

De vraag naar specialistische oogbehandelingen in privé-klinieken is de afgelopen jaren explosief gestegen. In Nederland alleen al dragen meer dan tien miljoen mensen een bril of lenzen. De mix van kwaliteit, persoonlijke zorg, comfort, korte wachttijden en medische expertise maakt dat deze markt een enorm groeipotentieel heeft.

Over FYEO Medical

FYEO Medical is in Nederland de grootste privé-kliniek op het gebied van brilvervangende chirurgie. Sinds de oprichting in 2008 hebben meer dan 15.000 tevreden cliënten behandelingen als ooglaseren, het implementeren van lenzen en ooglidcorrecties ondergaan. Het acroniem FYEO staat voor For Your Eyes Only en is met zorg gekozen. Alle behandelingen zijn gebaseerd op de bedrijfsfilosofie dat iedere cliënt en daarmee ook ieder oog uniek is. Het brede aanbod van oogbehandelingen zorgt dat FYEO Medical uitblinkt in persoonlijke zorg, innovatieve producten en de beste oplossing voor ieder oog.

FYEO Medical Breda opent per 1 september 2020 in de Bond Towers, Verlengde Poolseweg 6, 4818 CL Breda

www.fyeomedical.nl



LinkedIn / Facebook / Instagram



FRANS STROUS