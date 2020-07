Ga deze zomer op ontdekkingstocht door Stedelijk Museum Breda

BREDA - De tentoonstellingen en activiteiten van Stedelijk Museum Breda vormen een mooie mix van kunst en geschiedenis. Van videowerken, foto’s, objecten en schilderijen tot een verrassende stadswandeling én spannende speurtocht. Kom dus naar het museum deze zomer en geniet van het speciaal ontwikkelde zomerprogramma.



Ontdekken

Breda (nog) beter leren kennen deze zomer? De 'Zwerfkaart' brengt je naar verrassende plekken in de stad en laat je kennis maken met nog niet eerder gehoorde verhalen. Maak je route nog een tikkeltje spannender en haal bij ons je 'Vakantietas' op, bestemming: het museum en het park Valkenberg. In de tas vind je genoeg spullen om je heerlijk een middagje met het hele gezin te vermaken.



Speuren

In de tentoonstelling 'Ziek & Gezond in het CollectieLab' speur je samen met de archivarissen en archeologen van de stad naar voorwerpen, documenten en foto’s die je iets vertellen over ziekte en gezondheid door de eeuwen heen. Dappere kinderen nemen een kijkje in het BottenLab! Of gaan op onderzoek uit tijdens één van de te boeken familieroutes bij deze tentoonstelling.

Spannend

Filips Willem, de oudste zoon van Willem van Oranje, is door Filips II ontvoerd en gegijzeld aan het Spaanse hof. Kraak de code en ontdek de verborgen locatie van Filips Willem tijdens de Nassauwandeling.



Deze zomer houdt Stedelijk Museum Breda Happy Wednesday! Je mag elke woensdag gratis naar het museum: Dat geldt op 15, 22, 29 juli en 5, 12 en 19 augustus. Jongeren t/m 18 jaar hebben altijd gratis toegang.

www.stedelijkmuseumbreda.nl

Boschstraat 22

4811 GH Breda