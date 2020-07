Gamestate Breda aan de Grote Markt is geopend!

(Advertorial) - Sinds 1 juli zijn de deuren van alle Gamestate-locaties in Nederland weer geopend; Amsterdam, Den Haag Eindhoven, Kerkrade, Rotterdam en Utrecht. En dat niet alleen. Ook de gloednieuwe arcadehal van Gamestate aan de Grote Markt van Breda is geopend.

De vestiging in Breda is de zevende locatie in Nederland en heeft een spelvloer van 300m2. Gamestate is hét gamecenter waar je de nieuwste arcade games kunt spelen met je vrienden, familie of collega's.

Wat kun je doen bij Gamestate?

In de arcade kunnen veel klassieke games gespeeld worden zoals Mario Kart, Dance Dance Revolution, Basketbal, Airhockey en Flipperkast. Naast deze games worden er nieuwe toegevoegd zoals PONG. Dit is een klassieke game in een nieuw jasje en Super Kicks Pro. Dé topper zal VR Rabbids zijn, waar je een hilarische virtual reality experience ervaart. In totaal zijn er bij Gamestate Breda meer dan 30 games te spelen en is er ruimte voor 100 game-fanaten.

De balie van Gamestate Breda staat uiteraard vol met vette prijzen! Dus stap Gamestate binnen, upload je speelkaart en start met gamen! Wil je zorgen dat je sowieso bij Gamestate terecht kan? Reserveer dan snel via de website. Reserveren is niet verplicht.

Vakantie openingstijden: zondag t/m donderdag van 10.00 - 00.00 uur vrijdag & zaterdag van 10.00 uur - 01.00 uur.

Reguliere openingstijden: zondag t/m donderdag van 12.00 - 00.00 uur vrijdag & zaterdag van 12.00 uur - 01.00 uur.

Adres: Grote Markt 17, Breda

www.gamestate.com