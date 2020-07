Hallo Zomer Deals bij Auto Indumij: Profiteer van duizenden euro's voordeel

(Advertorial) - Het is zomer in Nederland! Tijd om erop uit te trekken. En wat is er nou fijner dan om dit te doen met een gloednieuwe Renault van Auto Indumij? Met de Hallo Zomer Deals van Auto Indumij wordt een nieuwe Renault wel héél aantrekkelijk. Je profiteert nu namelijk van tot wel 4.500 euro voordeel op de nieuwste Renault modellen.

Hieronder hebben we een aantal interessante Zomer Deals voor je verzameld:

Clio Life: uniek in Nederland

Ben je Clio-fan? Dan is dit het moment om toe te happen. Want bij Auto Indumij is de nieuwe Clio TCe 100 Life uit voorraad leverbaar. Nu nog diverse kleuren beschikbaar en altijd voorzien van koele airconditioning. Normaal betaal je voor zo’n Clio Life 17.490 euro. Niet bij Auto Indumij! "Tijdens de Hallo Zomer Deals profiteer je bij ons van maar liefst 1.200 euro voordeel op de nieuwe Clio Life. Zo rijd je al weg vanaf 16.290 euro." En kies je liever voor private lease? Dan lease je een Clio Life al vanaf 269 euro per maand. Meer weten? Bekijk de Renault Clio Life actie op de speciale Clio Life actiepagina van Auto Indumij.

Clio Intens: Pure luxe met 2.000 euro Hallo Zomer Deal voordeel

Wil je nóg meer luxe? Kies dan voor de overcomplete Renault Clio Intens. Voorzien van climate control, 16 inch lichtmetalen velgen en chromen raamomlijsting. "De Clio Intens straalt pure luxe uit. We hebben diverse kleuren beschikbaar en ook de Clio Intens is uit voorraad leverbaar", laat Auto Indumij weten. "Wist je dat de Renault Clio in de maand mei de best verkochte auto in Europa was? Niet voor niets kiezen mensen voor de nieuwe Renault Clio. Hij is dè standaard in de compacte klasse!"

Hallo Zomer Deal voordeel tot wel 4.500 euro

Naast de Renault Clio zijn ook de Captur, Mégane Hatchback en de Grand Scénic leverbaar met Hallo Zomer Deal voordeel. Dat kan oplopen tot wel 4.500 euro, Bekijk alle acties op renault-indumij.nl/acties/hallo-zomer-deals

Renault Captur: al vanaf 20.790 euro of 349 euro per maand met private lease

Kies je nu voor de Renault Captur? Dan rijd je al weg vanaf 20.790 euro. En met private lease betaal je slechts 349 euro per maand. Dat is inclusief houderschapsbelasting, verzekering, onderhoud en afschrijving. Je hoeft zelf alleen nog maar te tanken. Op de nieuwe Captur actiewebsite ikwileencaptur.nl vind je alle info en kun je ook heel eenvoudig jouw private lease tarief online berekenen.

Hallo Zomer Deal voor de luxe Mégane Hatchback Bose

Een Mégane Hatchback maar wel een superluxe? Kies dan voor de voorraadmodellen Mégane Hatchback in Bose uitvoering bij Auto Indumij. 17 inch velgen, climate control, Bose premium audio systeem en chroomomlijsting rond de zijruiten. De Mégane wordt aangedreven door de sterke 140pk turbobenzinemotor. Je rijdt tijdelijk al weg vanaf 24.780 euro. Uitgevoerd in de prachtige kleur Bleu Cosmos!

Grand Scénic of Kadjar? Bij Auto Indumij uit voorraad leverbaar met maximaal voordeel!

Kies je voor ruimte? Ga dan voor de Renault Grand Scénic of Kadjar Hallo Zomer Deal. Luxe uitvoeringen en voorzien van sterke TCe 140 of 160pk turbobenzinemotoren. Metallic lak is standaard en we hebben meerdere kleuren uit voorraad leverbaar. Op de Renault Kadjar bespaar je 4.500 euro en op een nieuwe Grand Scénic TCe 140 Bose loopt je voordeel op tot wel 3.950 euro.