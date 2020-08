Nog duurzamer rijden? Test nu zelf de Clio en Captur E-TECH Hybrid bij Auto Indumij

(advertorial) - De Renault Stores van Auto Indumij zijn aangevuld met de Clio E-TECH Hybrid en de Captur E-TECH Plug-in Hybrid. Het zijn twee revolutionaire modellen waarmee Renault de volgende stap maakt in hetproces naar een beter milieu. En je profiteert bij Auto Indumij van 3000 euro introvoordeel!

De afgelopen 10 jaar is Renault pionier geweest op het gebied van volledig elektrisch rijden. Deze ervaring heeft ervoor gezorgd dat ook de hybride lijn een dynamisch en efficiënt karakter kent. De nieuwe E-TECH aandrijflijnen zijn vanaf het begin ontwikkeld als Hybride. Bij de concurrentie zie je vaak dat een bestaand benzinemodel wordt omgebouwd tot hybride. De nieuwe E-TECH geeft duidelijke voordelen:

- Rijplezier onder alle omstandigheden.

- Uitstekende efficiency dankzij de innovatieve transmissie met diverse rijmodi, regeneratief remmen en een hoge oplaadcapaciteit. Dat allemaal dankzij de ervaring die Renault heeft opgedaan in de Formule 1 en met elektrische voertuigen.

- Fluisterstil rijden door hybridetechniek.

- 0 gram uitstoot wanneer je volledig elektrisch rijdt.

Rijden met een Renault E-TECH

"Rijden met een Renault E-TECH model is een beleving op zich", legt Auto Indumij uit. "Al bij de start valt het comfort op. Na het indrukken van de startknop ga je meteen volledig elektrisch van start. De stilte is opvallend. Daarnaast rijd je, wanneer je elektrisch rijdt, volledig uitstootvrij. Wel zo fijn voor de omgeving!" Vraag je meer vermogen dan zal de gloednieuwe 1,6 benzinemotor de elektromotor ondersteunen. "Het overschakelen tussen elektrisch rijden en met de ondersteuning van de brandstofmotor zul je alleen merken aan het icoontje op het display. De systemen zijn zo op elkaar afgestemd, dat de overschakeling vrijwel niet merkbaar is."

Energie wordt teruggewonnen door middel van remmen of vaart minderen. Deze energie wordt weer in het accupakket opgeslagen. De Clio E-TECH 140 Hybrid is een zogenaamde full hybrid waarbij geen laadkabels nodig zijn om de accu op te laden.

Captur E-TECH 160 Plug-in Hybrid

De Captur E-TECH 160 Plug-in Hybrid is, zoals de typenaam al voorspelt, een Plug-in Hybride. Naast het zelf opladen van de auto door remmen of vaart minderen, kun je de Captur E-TECH ook met een laadkabel voorzien van elektriciteit. Zo kun je tot 65 km volledig elektrisch rijden met een topsnelheid van 135km per uur.

Het E-TECH gamma zal later dit jaar nog worden aangevuld met de Mégane Estate E-TECH 160 Plug-in Hybrid. Deze borduurt voort op de techniek van de Captur E-TECH en is evenals de Captur op te laden door middel van een stekker. Door de toevoeging van de E-TECH modellen beantwoordt Renault de toenemende vraag vanuit de markt naar geëlektrificeerde auto's.



Kom naar de showroom en test ‘m zelf!

Kom nu naar Auto Indumij en test de Clio E-Tech Hybrid en Captur E-TECH Plug-in Hybrid zelf! Wanneer je nu kiest voor een nieuwe Clio E-TECH of Captur E-TECH Plug-in bespaar je tot wel 3.000 euro. Een nieuwe Clio E-TECH 140 Hybrid Zen rijd je al vanaf 20.390 euro inclusief 2.600 euro voordeel. Bekijk het introaanbod op www.ikwileenclio.nl

Een nieuwe Captur E-TECH 160 Plug-In Hybrid Intens rijd je al vanaf € 30.290,- en dat is inclusief €3.000,- voordeel. Bekijk het voordeel en de specificaties op www.ikwileencaptur.nl