Cooler Media zet ondernemers op de kaart: ‘We bieden complete video campagnes’

(Advertorial) - Online een boodschap verspreiden of een product verkopen. Veel ondernemers vinden het lastig om online goed zichtbaar te zijn. En dat terwijl juist door de coronacrisis online belangrijker is dan ooit. Het Bredase bedrijf Cooler Media helpt ondernemers hun bedrijf online op de kaart te zetten.

Digitaal wordt steeds belangrijker. Dat is al jaren zo, maar tijdens de coronacrisis werd er noodgedwongen weer een flinke stap gezet in de digitalisering. “Juist tijdens de crisis werd voor veel ondernemers weer eens duidelijk hoe belangrijk het is om online bij te blijven”, legt Martijn Rondel van Cooler Media uit. “Want word je online niet gevonden? Of lukt het je niet om klanten online tot het kopen van je product aan te zetten? Dan laat je een grote kans liggen.”

Video campagnes

Cooler Media helpt bedrijven met het ontwikkelen van een complete online strategie. “Veel mensen kennen Cooler Media van onze animaties”, legt Rondel uit. “Maar met één video heb je in principe nog niets bereikt. Je moet een plan hebben om zo’n video goed in te zetten, want alleen dan haal je er het maximale uit.” Dat is dan ook waar Cooler Media voor gaat: Samen met klanten het maximale halen uit online.

Het Bredase Cooler Media heeft al een indrukwekkende lijst met klanten, die varieert van grote bedrijven tot gemeenten en andere overheidsinstanties. “Of het nou gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van een boodschap over werkzaamheden in een wijk, tot het aanzetten van potentiële klanten tot het kopen van een product. Met onze online video campagnes helpen we bedrijven hun doelen te halen.”

