Flexibel sporten: OneFit breidt uit naar Breda

(Advertorial) - OneFit is uitgebreid naar Breda. Het flexibele sport membership van OneFit geeft leden toegang tot tal van workouts bij diverse gyms en studio's verspreid over de stad. Van zwemmen en bootcamp tot yoga en boulderen: Met OneFit gaat sporten nooit vervelen.

OneFit is een maandelijks membership waarmee je toegang krijgt tot de beste gyms en studio's. OneFit was eerder al beschikbaar in steden als Amsterdam, Den Haag en Leiden. En sinds september kunnen ook Bredanaars en inwoners van Eindhoven profiteren van de duizenden lessen en workouts. Denk daarbij aan yoga, fitness, boksen, bootcamp, zwemmen, dans, tennis en nog veel meer! Zo zijn in Breda zijn onder andere Boulderhal Bruut, Snap Fitness Breda, Skatepark Pier15 Paaldansstudio & Dance Centre, Yogastudio Breda en Next Door Yoga aangesloten bij OneFit.

App

Je regelt bij OneFit alles online; van je aanmelding tot het reserveren van lessen. Via de OneFit app en website kan je een groot en divers aanbod aan locaties en lessen ontdekken. Niet alleen in Breda, maar in alle aangesloten steden. Je kunt vooruit plannen en zo je eigen schema maken. Voor groepslessen is een online reservering via OneFit meestal verplicht. Maar zijn veel locaties waar je ook vrij kunt trainen of waar je je ter plaatse kunt aanmelden voor deelname aan een les. Je bevestigt je aanwezigheid altijd door in te checken via de app.

OneFit biedt twee soorten memberships aan, zo kan je zelf kiezen wat het beste bij jouw levensstijl past. Wil jij het maximale uit je sportabonnement halen? Kies dan voor het Original Membership. Heb je wat minder tijd om te sporten, maar wil je wel kunnen profiteren van de mogelijkheden van OneFit? Ga dan voor het Lite Membership.

Extra voordeel voor eerste members

De eerste 100 aanmeldingen in Eindhoven en de eerste 50 aanmeldingen in Breda krijgen een speciale introductiekorting van 50% op het nieuwe OneFit membership. Voor het normale membership betaal je in dat geval in plaats van €59,95 slechts €29,95 voor de eerste periode. Voor een lite membership (waarbij je 4 keer per maand kan inchecken) betaal je in plaats van €29,95 nu €14,95 voor de eerste maand.

Verder maak je als new member kans op een OneFit goodiebag. Bij iedere aangesloten locatie ligt er voor de allereerste vijf check-ins eentje klaar. Aanmelden kan vanaf vandaag met de kortingscodes ONEFITEINDHOVEN en ONEFITBREDA, via deze site.