Nieuw in Breda: BoulesBitesBar opent de deuren

(Advertorial) - Houd jij van goed eten, lekker drinken én de gezelligheid van samen een spelletje spelen? Dan ben je bij BoulesBitesBar Breda aan het juiste adres. Aankomende zaterdag opent de 'bar' haar deuren in Breda. "Het concept is echt nieuw voor Breda, en toegankelijk voor een brede doelgroep", vertelt Sebastiaan Kropf van BoulesBitesBar enthousiast.

Wie binnenkomt bij BoulesBitesBar aan de Minderbroedersstraat 8 waant zich in Frankrijk. "Jeudeboules is natuurlijk een Franse sport", legt Sebastiaan uit. "Die echt Franse sfeer hebben we door heel het concept doorgetrokken. En onze banen liggen kriskras door de zaak heen. Ook wanneer je dus alleen wat komt drinken of eten, kun je genieten van de bourgondische Franse ambiance."

Hoe werkt het?

Wie bij BoulesBitesBar een potje jeudeboules wil komen spelen kan online voor 16 euro een baan reserveren voor een tijdslot van drie kwartier. Je kunt het spel met zijn tweeën spelen, maar ook met groepen tot en met acht personen. "Het leuke aan jeudeboules is dat het zo laagdrempelig is. De regels zijn simpel en het spel zorgt altijd voor competitieve gezelligheid", vertelt Sebastiaan.

Maar vergis je niet. BoulesBitesBar is méér dan alleen jeudeboules. "Bij ons is iedereen welkom. Ook wanneer je alleen wat wil komen drinken of een hapje eten. Dat maakt ons ook onderscheidend. Horeca is voor ons geen bijzaak." Je kunt bij BoulesBitesBar genieten van bourgondische borrelplanken en heerlijke streetfood gerechtjes. "En je kunt een keuze maken van onze uitgebreide bierkaart en wijnkaart, of bijvoorbeeld voor één van onze diverse cocktails gaan."

