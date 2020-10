Renault Dealer Dagen bij Auto Indumij: 'Win een culinair privé diner bij jou thuis!'

(Advertorial) - Tot en met zondag 11 oktober aanstaande profiteer je van de Renault Dealer Dagen bij Auto Indumij. Je voordeel kan oplopen tot wel 4.300 euro. Daarnaast maakt iedere bezoeker kans op een heerlijke prijs: Een Culinair Privé Diner bij jou thuis!

De showrooms van Auto Indumij zijn er helemaal klaar voor. "De deelnameflyers voor het Culinaire Privé Diner liggen klaar en onze voorraadauto’s zijn nog eens extra opgepoetst." Kies je tot en met 11 oktober aanstaande voor een nieuwe Renault uit de voorraad van Auto Indumij? Dan profiteer je van 4.300 euro voorraadvoordeel en een accessoirecheque ter waarde van maximaal 500 euro. Bekijk de Renault Dealer Dagen acties alvast op www.renault-indumij.nl/dealerdagen.

Win een Culinair Privé Diner bij jou thuis

Kom je tijdens de Renault Dealer Dagen langs in de showroom van Auto Indumij? Vul dan het deelnameformulier in en wie weet win jij een compleet verzorgd Culinair Privé Diner bij jou thuis! Topkok Theo van der Donk van etenvanplien.nl tovert jouw huiskamer om in een sterrenrestaurant en laat je kennismaken met de meest verfijnde smaken. "Samen genieten en toch veilig in je eigen huis! Doe mee en wie weet ben jij de gelukkige!"

Voordeel op de nieuwe Twingo

Al vanaf 12.790 euro rijd jij weg met jouw nieuwe Twingo Collection. Voorzien van een sterke 75pk motor, airco en radio met bluetooth ondersteuning ben je altijd goed op weg! Auto Indumij heeft diverse Twingo Collections die direct uit voorraad leverbaar zijn. Wil je jouw Twingo nog meer personaliseren? Maak dan gebruik van de accessoirecheque ter waarde van 250 euro die je krijgt bij aankoop van een Twingo uit voorraad. Staat jouw favoriete kleur er tussen? Kijk op www.ikwileentwingo.nl

Clio Bi-Fuel : Bespaar op je autokosten met LPG

De Clio Bi-Fuel is ontworpen voor het rijden op LPG. Daarnaast kan de Clio ook op benzine rijden. Al voor minder dan € 20,- heb je een volle tank LPG waarmee je ongeveer 450 km ver komt. Is de LPG op? Dan schakelt de Clio Bi-Fuel automatisch over op benzine. Onze Clio’s Bi-Fuel zijn altijd voorzien van airco, 16 inch designwielen en full LED Pure Vision koplampen. Tijdelijk verkrijgbaar met 2.100 euro introductievoordeel. Zo rijd je al een nieuwe Clio Bi-Fuel Zen voor slechts 16.490 euro. "Of dat niet genoeg is krijg je tijdelijk ook nog 5 jaar tot 70.000km fabrieksgarantie, een accessoirecheque van € 500,- en een brandstofpas t.w.v. € 250,- cadeau!" Bekijk deze actie op www.ikwileenclio.nl

Nieuw: De E-TECH modellen van Renault

Net geïntroduceerd en nu beschikbaar voor proefritten bij Auto Indumij: de gloednieuwe E-TECH modellen. De Clio E-TECH Hybrid 140 is bij alle Renault Stores van Auto Indumij beschikbaar voor een uitgebreide proefrit. Ook de Captur E-TECH met plug-in hybride technologie, staat voor je klaar. Ervaar het genot van hybride rijden en laat je verrassen over het lage brandstofverbruik. Met de Clio E-TECH bespaar je tot wel 40% op je brandstofkosten. De Captur E-TECH Plug-in doet daar nog een schepje bovenop met tot wel 75% brandstofbesparing. Kom de Clio en Captur testen en vergeet niet van het introvoordeel te profiteren!

Profiteren van maximaal voordeel? Kies voor de nieuwe Renault Kadjar!

Bij Auto Indumij zijn de voorraad Kadjars altijd luxe Intens uitvoeringen en voorzien van de sterke 160pk turbobenzinemotor. Zaken als Full LED Pure Vision koplampen, 18 inch velgen en R-Link navigatie zijn standaard aanwezig. Nu met 4.300 euro voordeel. Zo rijd je al een nieuwe Kadjar TCe 160 Intens vanaf slechts 31.875 euro Heb je een trekhaak nodig? Dan is de accessoirecheque ter waarde van 500 euro een mooie korting op het totale accessoirebedrag! Kijk op https://www.renault-indumij.nl/renault-kadjar-actie

Tijdelijk profiteer je ook van extra hoge inruilprijzen als je jouw huidige auto bij Auto Indumij inruilt. Genoeg redenen om ons online of offline (in de showroom) te bezoeken!