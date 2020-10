Renault Dealer Dagen bij Auto Indumij met spectaculaire bedrijfswagenacties

(Advertorial) - Tot en met 31 oktober aanstaande profiteer je bij Renault Dealer Auto Indumij van spectaculair bedrijfswagenvoordeel. De Kangoo, Trafic en de nieuwe Renault Master Work Edition staan tijdens de Renault Dealer Dagen volop in de spotlights.

Liefhebbers van de Renault Trafic opgelet! Want bij Auto Indumij krijg je tijdelijk extra veel voordeel op de complete Trafic Work Edition. Daarnaast profiteer je van 4 jaar gratis onderhoud en kun je zeer gunstig financieren tegen 0% rente met Renault Flex Financial Lease en 3 maanden uitgestelde betaling. Ontdek de actie op www.renault-indumij.nl/acties/renault-bedrijfwagen-acties

Ontdek de nieuwe Kangoo Work Edition

Work Edition staat bij Renault voor een Renault Bedrijfswagen met een uitgebreide pakket opties. Door deze opties te combineren én er een aantrekkelijke prijs aan te koppelen, is een Renault Bedrijfswagen nu extra interessant”, legt Auto Indumij uit. Zo is de Kangoo Work Edition nu standaard voorzien van parkeersensoren achter, airconditioning en in carrosseriekleur gespoten voor en achterbumper. Een Kangoo Work Edition rijd je al vanaf 16.500 euro of flex financial lease vanaf 159 euro per maand. Vier jaar gratis onderhoud is dan inclusief!

25% korting op Trafic Work Edition

Ook voor Renault Trafic fans is het tijdens de Renault Dealer Dagen nu ook extra goed zakendoen. Kies je bijvoorbeeld voor de nieuwe Renault Trafic Work Edition? Dan profiteer je van 25% korting op de catalogusprijs. De Trafic Work Edition is daarmee niet alleen erg voordelig geprijsd maar ook extra luxe uitgerust met onder andere een bijrijdersbank, MediaNav multimedia en navigatiesysteem en in kleur gespoten exterieurdetails. Tijdens de Renault Dealer Dagen is de Trafic Work Edition al leverbaar vanaf 20.500 euro en dat is inclusief vier jaar gratis onderhoud en 25% korting.

NIEUW: Master Work Edition

Ondernemers die letten op een gunstige cost of ownership en het belangrijk vinden om een verzorgde uitstraling met hun wagenpark te hebben, kunnen niet om de Renault Master heen. De nieuwe Master, met zijn imposante grille en opvallend lichtsignatuur, is hét perfecte visitekaartje voor ieder bedrijf. “Om het Master programma nog completer te maken introduceert Auto Indumij de nieuwe Renault Master Work Edition. In deze bijzondere Work Edition versie heeft Renault de meest bestelde opties samengevoegd in één pakket met een extra scherp prijskaartje!” De nieuwe Renault Master Work Edition is dus niet alleen zeer compleet uitgerust maar heeft ook een interessante introductieprijs.

Kom langs en profiteer bij Auto Indumij

Dus ben je op zoek naar een nieuwe bedrijfswagen? Kom tot en met 31 oktober langs bij Auto Indumij en profiteer van de Renault Dealer Dagen met extra veel bedrijfswagen voordeel. Of je nu kiest voor de Kangoo, Trafic of de compleet nieuwe Renault Master, er is altijd een geschikte Renault Bedrijfswagen voor jouw klus!

Je vindt Auto Indumij showrooms in Dordrecht, Barendrecht, Oosterhout en Etten-Leur. Wil je alle Renault Dealer Dagen acties eerst online bekijken? Op www.renault-Indumij.nl vind je nog veel meer info en kun je de nieuwste Renault Bedrijfswagens zelf samenstellen.