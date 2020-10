Koopzondag bij Auto Indumij: ‘Profiteer zondag 11 oktober van veel voordeel!’

(Advertorial) - Op zondag 11 oktober tussen 11.00 en 16.00 uur zijn alle Renault showrooms van Auto Indumij geopend. “Onze verkoopadviseurs laten je graag het Renault Dealer Dagen voordeel op onze voorraadauto’s zien en je kunt ook nog eens meedoen aan een leuke winactie. Doormiddel van een deelnameformulier in de showroom in te vullen ding je namelijk mee naar de hoofdprijs: Een compleet verzorgd Culinair Privé Diner bij jou thuis voor 4 personen!”, aldus Auto Indumij.

Topkok Theo van der Donk van Eten van Plien zorgt voor een onvergetelijk culinaire avond voor jou en drie gasten. Wil je voordat je naar de showroom komt alvast de acties bekijken? Ga dan naar de website: www.renault-indumij.nl/dealerdagen

Speciale Renault Clio Bi-Fuel actie

Wil je besparen op je brandstofkosten en genieten van snel rijden met jouw nieuwe Renault? Kies dan voor de Clio TCe 100 Bi-Fuel Zen uit de voorraad van Auto Indumij. Tijdelijk al leverbaar vanaf slechts 16.490 euro. Dat is inclusief airco, af-fabriek ingebouwde LPG installatie voor voordelig kilometers maken, 5 jaar fabrieksgarantie met een maximum van 70.000km, full LED Pure Vision koplampen en nog veel meer leuke extra’s. Bovendien, kies je tot en met zondag 11 oktober 16.00uur voor een Clio BI-Fuel uit voorraad, dan krijg je ook nog een brandstofpas ter waarde van 250 euro cadeau! Wil je jouw Clio Bi-Fuel nog meer personaliseren? Vergeet dan de accessoire cheque van 500 euro niet toe te passen op jouw bestelling! Bekijk het Clio Bi-Fuel aanbod op www.renault-indumij.nl/Nieuwe-Clio-Bi-Fuel

Speciaal ingekocht: Clio R.S. Line TCe 130 EDC

Stel je hebt interesse in een nieuwe Renault Clio. Dat is altijd een goede keuze! De nieuwe Clio is wederom de maatstaf in zijn klasse op het gebied van comfort, afwerking en geweldige rij-prestaties. “Bij Auto Indumij merkten we dat er veel vraag was naar de meest sportieve Clio variant, de R.S. Line. Deze hebben we in overleg met Renault Nederland kunnen inkopen voorzien van comfortabele EDC automatische transmissie. De nieuwe Clio R.S. Line met sterke 130pk turbomotor en EDC automaat kunnen we al leveren vanaf 25.390 euro.” Dat is inclusief 2.490 euro Renault Dealer Dagen voordeel. Bekijk het op www.renault-indumij.nl/acties/clio-rs-line

Captur liefhebbers, opgelet!

De nieuwe Renault Captur is een bestseller. Al vanaf zijn introductie geniet de nieuwe Captur grote belangstelling. Auto Indumij heeft zes luxe Capturs Intens ingekocht, voorzien van de 130pk sterke TCe 4-cilinder benzinemotor. Dat maakt Captur rijden bijzonder aantrekkelijk! Deze Capturs zijn al leverbaar vanaf 26.775 euro en dat is inclusief 2.100 euro Dealer Dagen voordeel!

Extra hoge inruilprijzen

Naast extra voordeel van tot wel 4.300 euro op de nieuwste Renault modellen kun je ook nog een rekenen op een extra hoge inruilprijs voor jouw huidige auto. En heb je geen auto in te ruilen, kom dan zeker langs en laat je verrassen door ons actieaanbod.

Kortom, genoeg redenen om zondag 11 oktober aanstaande één van de Renault Stores van Auto Indumij te bezoeken. We zijn er van 11.00 tot 16.00 uur in Barendrecht, Dordrecht, Etten-Leur en Oosterhout.