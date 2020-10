De stemperiode van Rabo ClubSupport is van start gegaan: Steun nu jouw favoriete clubs

(Advertorial) - De stemperiode van Rabo Clubsupport is van start gegaan. Leden hebben tot en met 15 oktober de tijd om op hun favoriete lokale clubs te stemmen en ze zo financieel te steunen.

Clubs en verenigingen zijn erg waardevol voor ons land. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken. Met de bijdrage van Rabo ClubSupport worden clubs en verenigingen geholpen om de mooie maatschappelijke bestedingsdoelen te realiseren. Denk aan het opzetten van trainingsprogramma’s voor gehandicapten, verduurzaming van het clubhuis, gezond voedsel in de kantine of workshops over ledenwerving en digitalisering. Zo zetten we ons netwerk in en bieden we onze kennis aan om clubs van elkaar te laten leren.

Hoe werkt het stemmen?

Stemmen gaat dit jaar via de app en het internetbankieren, er worden daarom geen stemcodes verstrekt. Je kan stemmen door in te loggen in de app of op onze website. Via ‘Zelf regelen’ en ‘Mijn Lidmaatschap’, kan je klikken op Rabo ClubSupport.

1. Klik op ‘Selecteer je favoriete clubs’ om vervolgens naar de deelnemers te gaan.

2. Kies minimaal drie en maximaal vijf clubs en druk dan op ‘Stap 2’.

3. Verdeel vijf stemmen over de door jouw gekozen clubs.

4. Druk daarna op ‘Stemmen indienen’ om je stem uit te brengen.

Heb jij al gestemd op jouw favoriete club? Ga naar de app of breng je stem uit via deze link. Dankjewel namens jouw club!