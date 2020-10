Groen: de kleur waarmee je buiten naar binnen haalt!

(Advertorial) - Nu de dagen weer korter worden, de natuur aan het veranderen is en het buiten vaak regent, brengen we weer meer tijd binnen door. Mis je tijdens deze Herfstdagen ook het groen van buiten? Haal dan heel eenvoudig buiten naar binnen door groen in huis te halen. Dat kan natuurlijk door middel van planten maar ook door sfeervolle groene woonaccessoires. Oléja heeft een uitgebreid assortiment aan groene glazen waxinelichthouders en vaasjes waarmee een warme natuurlijke sfeer wordt gecreëerd.



Cilindervormige waxinelichthouders

Dit jaar zijn de cilindervormige waxinelichthouders weer bijzonder populair. Ze zijn verkrijgbaar in drie verschillende afmetingen. De kleinste is perfect als basis waxinelichthoudertje. De twee grote kunnen tevens dienst doen als vaas. Ideaal als je eens wilt veranderen zonder dat je geld hoeft uit te geven



Vaasjes

De vaasjes zijn zowel individueel als in een groep erg mooi en zijn uitermate geschikt als tafeldecoratie. De vaasjes nemen niet veel ruimte op de eettafel in en staan ook bijzonder goed op het dressoir, kast of op de open haard. Tevens leuk te combineren met de waxinelichthouders en kaarsen. Groepeer ze op een kaarsenplateaus en je hebt er prachtig interieurstuk bij.



Vaasvormige kaarsenhouders

De vaasvormige kaarsenhouders zijn niet alleen sfeervol om kaarsen in te doen maar dienen ook perfect als vaas. Plaats er in deze tijd een mooi Herfstboeket in en je hebt een echte eye catcher! Ze zijn er in 3 verschillende afmetingen.



Bolvormige theelichthouders

De bolvormige theelichthouders van Oléja zijn verkrijgbaar in 3 verschillende afmetingen. Ze zijn mooi als setje maar verdienen afzonderlijk ook zeker een plaatsje in uw interieur.



Bijzonder glaswerk

Het bijzondere van het glaswerk van Oléja is dat het met de hand is gemaakt en nog met de mond wordt geblazen. De afwerking van het glas gebeurt middels het verhitten van een speciale metallic folie waardoor een speciale uitstraling wordt gecreëerd.

Geïnteresseerd in één van deze producten op nog meer inspiratie opdoen. Kiik dan op www.oleja.nl.

Speciaal voor de lezers van deze advertorial: Gratis thuisbezorging vanaf een bestelling van 10 euro! Vul hiervoor de volgende actiecode in: Groen



Tot Oléja!



Oleja