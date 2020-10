Solliciteren in Breda: hoe laat je jouw cv eruit springen?

(Advertorial) - Een nieuwe baan vinden lijkt misschien lastig. Gelukkig doet de overheid er alles aan omwerkgelegenheid te behouden. In West-Brabant telt Breda de meeste werkgevers die een financiële overbrugging hebben ontvangen uit de rijkspot voor het behoud van banen. Goed nieuws, zeker als je op zoek bent naar een andere baan en je van plan bent te gaan solliciteren.

Geen idee hoe te beginnen? Een voorbeeld cv helpt je de eerste stap te zetten. Uiteraard ben je niet de enige werkzoekende en is het zaak om jouw cv te laten opvallen tussen al die andere sollicitaties.

‘Vertaal’ de vacature zo goed mogelijk

Wanneer je verschillende vacaturewebsites doorzoekt, kom je vooral veel openstaande vacaturestegen in de zorg, postbezorging, klantenservice en sales. In welke richting je ook zoekt, probeer de functie waarop je solliciteert zo goed mogelijk te doorgronden zodat je weet welke vaardigheden en kwalificaties een werkgever zoekt. Reageer je op een vacature als postbezorger, dan weet je dat een goede conditie belangrijk is en datje nauwkeurig te werk moet gaan zodat post bij de juiste persoon wordt afgeleverd. Laat dit ook duidelijk terugkomen op je cv onder bijvoorbeeld het kopje ‘Vaardigheden en eigenschappen’. Bij ‘Hobby’s en interesses’ kun je een aantal sportieve bezigheden vermelden.

Speel met creativiteit

Een doorsnee cv bevat vooral tekst en een professionele pasfoto links- of rechtsbovenaan. Zeker in bepaalde sectoren zoals marketing en sales kun je de inhoud van je cv versterken aan de hand van beelden. Laat je creativiteit zien, dat je weet hoe je een product – je eigen cv – aan de man moet brengen en hoe je de lezer overtuigt van jouw kennis en kunde. Dit kun je doen aan de hand van tabellen, infographics, icoontjes of een getekend portret in plaats van een foto. Leent jouw cv of functie zich hier niet voor, gebruik dan kleuraccenten, speel met verschillende lettertypes en formaten en schuif met de indeling van je cv. Zorg wel dat alle informatie op een overzichtelijke manier gepresenteerd wordt.

Val op met een andere cv-vorm

In een tijd waarin ‘online’ een steeds grotere rol speelt, kun je ook kiezen voor een vorm die hier op aansluit. Een video-cv is hier een goed voorbeeld van. In een video van zo’n twee minuten ziet de werkgever direct wie je bent, krijgen ze een duidelijker beeld van je én laat je een onvergetelijke indruk achter. Wel is het raadzaam om bij een video-sollicitatie ook een tekst-cv mee te sturen.

Schrijf alleen relevante informatie op

Wanneer je teveel informatie wilt delen, kan dit soms averechts werken. Bij een overvloed aan informatie kan de recruiter de verkeerde details onthouden. Benoem alleen datgene dat echt interessant en van belang is voor het bedrijf waar je solliciteert. Toch graag uitbreiden? Verwijs dan naar je LinkedIn-profiel voor extra details. Bovenstaande tips helpen je de aandacht van de lezer langer vast te houden. Hoe langer recruiters jouw sollicitatie in gedachten blijven houden, hoe groter de kans op een sollicitatiegesprek.