Hoofdkantoor Ritchie Bros. verhuist naar nieuwe locatie in Breda

(Advertorial) - Het industriële veilinghuis Ritchie Bros. verhuist het hoofdkantoor van haar International bedrijfstak naar een nieuwe locatie binnen Breda. Na twaalf jaar is het bedrijf het kantoor op de Concordiastraat in de binnenstad ontgroeid. De nieuwe locatie op de Bijster 3, vlakbij het Amphia ziekenhuis, biedt ruim 2800m2 aan kantoorruimte voor de ruim 100 medewerkers.

Ondanks de verhuizing zal het nieuwe kantoor niet direct volledig in gebruik genomen worden, legt Shane Eshuis van Ritchie Bros. uit. “Het is natuurlijk erg dubbel om in deze coronatijd naar zo’n mooi kantoor te verhuizen. We hebben samen met projectinrichter OCS+ hard gewerkt en iedereen is erg enthousiast, echter gaat veiligheid voorop en houden we de RIVM-richtlijnen aan omtrent thuiswerken. Zodra het weer kan gaan we hier vandaan onze internationale business ondersteunen.”

Doordat zowel concept, design als inrichting in co-creatie zijn uitgevoerd tussen OCS+ en Ritchie Bros. is het niet alleen een prettige werkomgeving, maar ook is het passend in het post-COVID-19 wereldbeeld. Naast moderne luchtverversinginstallaties zijn er slimme oplossingen in het design die ervoor dat medewerkers automatisch afstand tot elkaar houden. Daarnaast zorgen nieuwe technologische oplossingen binnen het pand voor een uitstekende connectiviteit.

“Het team op ons hoofdkantoor is flink gegroeid door de jaren en blijft doorgroeien”, aldus Eshuis. “We zijn superblij met deze prachtige nieuwe locatie die in de afgelopen maanden compleet gestript is en van moderne faciliteiten is voorzien. Niet alleen hebben we aanzienlijk meer werk- en vergaderplekken, ook is er ruimte voor ontspanning en informele bijeenkomsten.”

Over Ritchie Bros.

Ritchie Bros. is ‘s werelds grootste veilinghuis en marktplaats van bouwmachines, tractoren, trucks en toebehoren. Ieder jaar worden honderdduizenden machines via Ritchie Bros. veilingen en markplaatsen verkocht. Op het industrieterrein van Moerdijk (langs de A17) heeft Ritchie Bros. een veilinglocatie waar meerdere keren per jaar grote materieelveilingen gehouden worden.

Het Bredase hoofdkantoor ondersteunt de bedrijfsactiviteiten van Ritchie Bros. in Europa, Midden-Oosten, Azië en Australië met onder andere Finance, Marketing, HR, IT, Internet bidding en Inside Sales afdelingen.

