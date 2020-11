SchuldHulpMaatje biedt steun voor iedereen met financiële problemen

(Advertorial) - Veel mensen raken door de coronacrisis hun werk kwijt. Dat betekent meestal ook een forse achteruitgang in inkomen. Wie dat niet goed kan opvangen, komt al snel in financiële problemen. Veel mensen schamen zich zo daar zo voor dat ze geen hulp durven te zoeken. Naar die mensen is SchuldHulpMaatje Breda op zoek.

De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje denken mee over hoe je kunt rondkomen van een lager inkomen. Ook als er nog geen schulden zijn. Wie al wel betalingsproblemen heeft, kan hulp krijgen van een Maatje om weer uit de financiële problemen te komen. De Maatjes zijn daar speciaal voor opgeleid. En die hulp kost niets.

Hulp in coronatijd

Al duizenden mensen in Nederland zijn in de afgelopen jaren door een Maatje geholpen om hun geldzorgen weer onder controle te krijgen. Ook in deze tijd komt een schuldhulpmaatje bij de hulpvrager thuis met inachtneming van de Corona-maatregelen. Ook zijn er andere mogelijkheden om contact te houden zoals; bellen, mailen, Whatsapp, een videoverbinding en natuurlijk de papieren post.

Aanmelden

Geldzorgen veroorzaken veel stress. Hoe eerder mensen aan de bel trekken, hoe beter. Iedereen met (dreigende) financiële problemen mag contact opnemen, wat de oorzaak van de schulden ook is. Aanmelden voor hulp bij financiële problemen is heel eenvoudig: vul het formulier in op www.uitdeschulden.nu/breda of bel 06 30 13 99 57. De coördinator Huub Gerritsen neemt dan contact met je op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Wil je liever eerst zelf zien hoe je er financieel voorstaat, doe dan anoniem de test op www.uitdeschulden.nu/breda.