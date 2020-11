BSI Breda helpt particulieren en bedrijven verduurzamen

(Advertorial) - Wil jij jouw woning verduurzamen? Maar weet je niet goed welke mogelijkheden het beste aansluiten bij jouw wensen? Dan ben je bij BSI Breda aan het juiste adres. BSI Breda is hét allround installatiebedrijf in verwarmen, koelen en verduurzamen. “Wij bieden het hele pakket”, aldus bedrijfsleider Patrick Peters.

Heel Nederland is bezig met verduurzamen. Zonnepanelen en windmolens gloren aan de horizon, we rijden steeds meer elektrisch, we hergebruiken materialen en grondstoffen en we bouwen zelfvoorzienende woningen. Ook de installatietechniek staat hierin niet stil. BSI Breda biedt de klant een helpende hand in de mogelijkheden van verduurzamen die passen bij de woning.

Het streven vanuit de overheid om in 2050 aardgas-af te zijn, vergroot de vraag naar installatie van een warmtepomp. Waar een hybride warmtepomp nog een cv-ketel ter ondersteuning heeft, werkt de all electric warmtepomp volledig elektrisch. “Met voldoende isolatie, een lage temperatuurregeling en een ventilatiesysteem, biedt de warmtepomp een comfortabele en constante warmte in huis” legt Peters uit. “Bij BSI Breda begeleiden we graag de klant in het maken van deze keuze”. De investering van een warmtepomp wordt gecompenseerd met een ISDE subsidie, een lagere energierekening en een hogere energielabel voor je woning.

Ook de installatie van zonnepanelen en zonneboilers is een interessante investering. Met behulp van de zon wordt bij een zonnepaneel stroom opgewekt en bij een zonneboiler water verwarmd. “Het verdient zich goed terug, zeker met de belastingvoordelen voor zonnepanelen en de ISDE subsidie voor zonneboilers”, legt Peters uit. “Bovendien is het heel makkelijk te integreren met andere installaties. Wat dacht je bijvoorbeeld met de combinatie van airconditioning? Vroeger een luxeproduct, hedendaags meer noodzaak met warmere zomers, meer glaswerk en goed geïsoleerde woningen waarin de warmte niet snel naar buiten kan”. Ook deze zijn vooruit gegaan qua techniek, airconditioning heeft bij BSI Breda minimaal energielabel A++.

BSI Breda speelt eveneens in op de vraag naar afleversets voor stadsverwarming. Ongeveer 20% van de huishoudens in Breda en omgeving is aangesloten op de warmtenetten. De restwarmte van de Amercentrale in Geertruidenberg wordt gebruikt om huishoudens te voorzien van warm water en verwarming.

En wil je op een laagdrempelige manier beginnen met bezuinigen? Denk dan aan waterzijdig inregelen. Daarbij wordt het warme water in de cv-installatie opnieuw gelijkmatig verdeeld in de woning. Een lage investering die een leuke besparing oplevert.

Dienstverlenend

Bij BSI Breda staat de klant centraal. “BSI Breda is van productverlenend naar dienstverlenend gegaan, “ concludeert Peters. Bij BSI Breda krijg je als klant persoonlijk advies en een oplossing op maat. Van huren en kopen tot montage, service en onderhoud. En dat allemaal in hoge kwaliteit voor comfort op de lange termijn. Benieuwd naar wat BSI Breda voor jou kan doen? Ga naar www.bsibreda.nl