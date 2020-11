VdBuijsInstall is dé West-Brabantse totaalinstallateur: ‘Wij bieden klanten de beste service’

(Advertorial) - Op Rithmeesterpark vind je sinds juli 2019 het gloednieuwe pand van VdBuijsInstall. VdBuijsInstall is een echte totaalinstallateur en kan de klant volledig ontzorgen van engineering tot uitvoering van alles op het gebied van duurzame verwarming, koeling, ventilatie, water, riolering en sanitair. ‘’En met onze service & onderhoudsafdeling bieden we onze klanten de beste service’’, vertelt Kees van den Buijs.

Met de verhuizing van Wernhout naar Rithmeesterpark in Breda heeft VdBuijsInstall een grote sprong voorwaarts gemaakt. Met het gloednieuwe bedrijfspand waarin de werkplaats, assemblage, kantoren én de Sanidrõme Van den Buijs badkamershowroom gevestigd zijn, is vdBuijsInstall helemaal klaar voor de toekomst.

“De centrale ligging op Rithmeesterpark zorgt voor een betere bereikbaarheid in ons werkgebied West-Brabant”, legt Kees van den Buijs uit. “Ook zorgt deze toplocatie ervoor dat we steeds vaker herkend worden. Dat is positief voor ons als totaalinstallateur, en ook voor personeelswerving.”

Vakmensen

Met goed opgeleide en ervaren vakmensen realiseert vdBuijsInstall duurzame en energiebesparende projecten voor haar opdrachtgevers. Dat zijn uiteenlopende projecten op het gebied van warmtetechniek, koeling, ventilatie en sanitaire installaties. “We leveren advies voor het maken van de juiste energie- en comfortkeuze voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen”, aldus Van den Buijs.

VdBuijsInstall is gespecialiseerd in het verduurzamen van kantoren, bedrijfsgebouwen en woningen. Je kunt er terecht voor uitgekiende ontwerpen en de installatie van gasloze oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan warmtepomptechniek en zonneboilers. Ook biedt VdBuijsInstall ventilatie-oplossingen voor scholen, kantoren en woningen. Daarnaast kun je bij VdBuijsInstall terecht voor het ontwerp en de bouw en installatie van complete badkamers. “En bij alle projecten ondersteunen de medewerkers van vdBuijsInstall het gehele proces van A tot Z.”

Goede service staat bij VdBuijsinstall hoog in het vaandel. Het bedrijf heeft een betrouwbare service- en onderhoudsafdeling. “Onze klanten kiezen dus voor een partij met een betrouwbare stok achter de deur. Op het moment van storing kan de service en onderhoudsafdeling snel schakelen zodat het probleem verholpen kan worden.’’

Over VdBuijsInstall

Met ruim 60 medewerkers staat VdBuijsInstall klaar voor zowel de particuliere en zakelijke installatievraagstukken. Het bedrijf is opgericht in 1990 door de huidige eigenaar en uitgegroeid tot een regionaal installatiebedrijf in. VdBuijsInstall is een allround, middelgroot installatiebedrijf dat actief is in de regio West-Brabant. Benieuwd naar wat vdBuijsInstall voor jou kan betekenen? Ga naar www.vandenbuijs.nl.