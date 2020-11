Roks Installatietechniek over nieuwbouw Tereco: ‘Dit project laat zien wat we in onze mars hebben’

(Advertorial) - De nieuwbouw van Tereco is een mooi visitekaartje voor Roks Installatietechniek. Zij verzorgden op duurzame wijze alle verwarm- en koeloplossingen voor Tereco. “We zijn trots op alle projecten die we afleveren, maar dit is er écht een waarmee we laten zien wat we in onze mars hebben”, stelt Bart Castenmiller.

Roks Installatietechniek begon ruim dertig jaar geleden als een loodgietersbedrijf. Maar inmiddels is het bedrijf uit Rijsbergen gespecialiseerd in complete installatie-oplossingen. Daarbij gaat Roks Installatietechniek innovatie niet uit de weg. En dat is duidelijk terug te zien bij het moderne pand van Tereco op Rithmeesterpark.

Verwarmen en koelen

Het nieuwe pand van Tereco is extreem goed geïsoleerd en volledig gasloos. En dat vraagt om een slimme oplossing wanneer het gaat om verwarmen en koelen. “We hebben een driepijps systeem geïnstalleerd waarbij er tegelijkertijd verwarmd en gekoeld kan worden. Daarbij kan energie uitgewisseld worden binnen het pand. Dat is duurzaam, zuinig en efficiënt.”

Vloerverwarming

Het gehele pand van Tereco wordt verwarmd via vloerverwarming. Dat heeft veel voordelen, legt Castenmiller uit. “In de hoge bedrijfshal zitten bijvoorbeeld grote deuren. Door slim te verwarmen via vloerverwarming kun je de temperatuur voor de werknemers aangenaam houden zonder veel warmte te verliezen. Bovendien biedt vloerverwarming voor Tereco als bijkomend voordeel dat er nooit plassen water in de hal staan als er natte bedrijfswagens hebben binnen gestaan.”

Ook in de kantoren hebben we de temperatuur geregeld via vloerverwarming, met als aanvulling verwarming en koeling via cassettes in het plafond. “Zo kun je de temperatuur snel bijsturen, en voorkomen we een kwakkelend binnenklimaat.”

Slimme oplossingen

Roks verzorgde bovendien de warmte terugwininstallatie op de ventilatiefunctie, installeerde alle natte ruimtes en verzorgde de warmtepompboiler. Ook voor andere slimme oplossingen draaide het all-round installatiebedrijf zijn hand niet om. Zo wordt de lockerruimte voor de medewerkers geventileerd met verse buitenlucht die door de lockers heen wordt getrokken om stank en bedompte lucht te voorkomen.

Cstenmiller is blij met het eindresultaat en op de goede samenwerking met zowel BOLWERK als Tereco. “We hebben samen goed geluisterd naar de wensen en eisen van onze opdrachtgever, vervolgens hebben we een doordachte oplossing ontworpen en geïnstalleerd die daar naadloos bij aansluit! Daar zijn we trots op.”