BOLWERK ontzorgt ondernemers: ‘Mijn opdrachtgevers zijn mijn ambassadeurs’

(Advertorial) - Op Rithmeesterpark vind je toonaangevende bedrijven die gevestigd zijn in moderne, innovatieve panden. Daar leverde BOLWERK een grote bijdrage aan door het ontzorgen van ondernemers, zodat zij tijdens de realisatie van het project hun energie in hun core business konden blijven steken.

Als projectontwikkelaar/projectdirectie coördineerde Arjan Bol, eigenaar van BOLWERK, op Rithmeesterpark eerder al de eyecatcher van QNP ICT & Telecom en is onlangs het hypermoderne, maar tegelijkertijd tijdloze bedrijfspand van Tereco opgeleverd. Momenteel is hij alweer druk bezig met de ontwikkeling van een derde project op het Bredase bedrijventerrein. “Mijn opdrachtgevers en betrokkenen in het proces zijn eigenlijk mijn ambassadeurs”, legt Bol uit.

Ondernemers die vanwege hun groeiende bedrijf of om andere redenen naar een nieuwe of andere locatie uitwijken, lopen tegen het probleem aan dat de ontwikkeling en coördinatie van dit uitgebreide proces veel tijd kost. Ook moet je er je kennis van zaken voor hebben. BOLWERK ontzorgt deze ondernemers door vanaf moment één de coördinerende rol op zich te nemen zodat de ondernemer zich kan richten op zijn of haar core business. “BOLWERK zorgt ervoor dat het project naar al hun wensen wordt opgeleverd, terwijl de ondernemer zijn tijd en energie in zijn of haar bedrijf kan blijven steken.”

Het gehele proces wordt ontzorgd

BOLWERK is meestal vanaf moment één van het proces betrokken. “Ik hou dan een diepte-interview met de opdrachtgever over waar het (nieuwe) bedrijfspand aan moet voldoen. Ik begeleid dan de locatiekeuze, de reservering en de aankoop. Vervolgens volgen stappen zoals het opstellen van het programma van eisen, de architectenselectie, het indienen van het initiatiefplan bij de gemeente en het maken van een stichtingkostenberekening, gebaseerd op ruime ervaringsgetallen.”

Als de haalbaarheid is gebleken volgen de verdere ontwerpfasen en worden de juiste bouwpartners bij het project gezocht. “Tijdens de realisatie is BOLWERK voorzitter van de bouwvergaderingen, controleert de kwaliteit en bewaakt alle facturen kosten aan de hand van een gedetailleerde kostenbewaking”

Tussentijds schakelt BOLWERK regelmatig met de opdrachtgever om te zorgen dat aan alle wensen wordt voldaan. “Na oplevering regel ik ook de onderhoudscontracten. Zo ben ik echt gedurende het gehele proces van de ontwikkeling nauw betrokken.”



Ondernemers moeten ondernemen

De meeste ondernemers willen eigenlijk maar één ding en dat is ondernemen binnen hun eigen bedrijf. Daar zijn ze goed in en alles eromheen vinden ze vaak minder interessant en laten ze liever aan anderen over. Met deze gedachte richtte Arjan Bol in 2008 BOLWERK op en sindsdien heeft hij als ‘spin in het web’ al vele ondernemers alle zorgen van hun (her)huisvestigingsvraagstukken uit handen genomen.

Enkele referenties van BOLWERK zijn, de nieuwe bedrijfspanden van Tereco, QNP ICT & Telecom, Nouwens Transport Breda, Jacobs Elektro Groep, Dierenkliniek Breda en nog vele anderen.