Wethouder Adank en projectleider Jasper Baas: ‘Rithmeesterpark zet Breda op de kaart’

(Advertorial) - Rithmeesterpark langs de A16 is een uniek visitekaartje voor de bedrijvigheid in Breda. Op het moderne bedrijventerrein is een mix van lokale, regionale en (inter)nationale bedrijven gevestigd. “Rithmeesterpark heeft een unieke uitstraling en is van grote toegevoegde waarde voor de economie van Breda. Daar mogen we als stad trots op zijn”, aldus wethouder van Economie Boaz Adank.

Rithmeesterpark staat niet stil. Op het bedrijventerrein zijn recentelijk diverse panden opgeleverd en er wordt ook nog volop gebouwd. “Er zijn inmiddels zeventien kavels verkocht, en er lopen zeven reserveringen. Dat betekent dat er nog zo’n zes a zeven kavels beschikbaar zijn”, legt projectleider van de gemeente Breda Jasper Baas uit. Die liggen voornamelijk in het zuidelijke deel van het bedrijventerrein. “Ook hier lopen echter al gesprekken over. Daarbij richten we ons vooral op internationale bedrijven.”

De reeds gevestigde ondernemers vinden kwaliteit, uitstraling en veiligheid belangrijk. Ook in de toekomst. Dat blijkt wel uit het feit dat er op het nieuwe bedrijventerrein inmiddels een bedrijvenvereniging is opgericht. Ondernemers en overheid werken op deze manier nauw samen op collectieve thema’s.

Interesse

Dat Rithmeesterpark nog niet is volgebouwd, ligt zeker niet aan een gebrek aan interesse. Integendeel. Aanvragen komen regelmatig binnen bij de gemeente Breda, geeft Baas aan. “De strategische locatie aan de A16 is het Unique Selling Point van Rithmeesterpark”, legt Baas uit. Daarnaast ligt Rithmeesterpark in een groene en inspirerende omgeving. “En alle faciliteiten zoals vergaderlocaties, horeca en hotels zijn binnen handbereik.”

Maar bedrijven komen niet zomaar in aanmerking voor een kavel. Er wordt kritisch gekeken naar welke bedrijven van toegevoegde waarde zijn voor het unieke bedrijventerrein aan de rand van de Bredase binnenstad. “We hadden Rithmeesterpark allang vol kunnen hebben staan”, legt wethouder van Economie Boaz Adank uit. “Maar we kiezen er bewust voor om niet over één nacht ijs te gaan. En omdat we als gemeente Breda de grondeigenaar zijn, hebben we de luxe dat we zo kritisch kunnen zijn.”

De gemeente Breda streeft bij de ontwikkeling van Rithmeesterpark naar een gezonde mix van lokale, regionale en internationale bedrijven. “Daarbij zoeken we variatie in de sectoren en vinden we het uiteraard belangrijk dat de komst van bedrijven naar Rithmeesterpark van toegevoegde waarde zijn voor de werkgelegenheid in de stad”, aldus wethouder Adank. Zo hebben al diverse lokale en regionale bedrijven die op hun voormalige locatie uit hun jasje waren gegroeid zich gevestigd op Rithmeesterpark. “Verschillenden van hen combineren op Rithmeesterpark productie en bedrijfshallen met kantoorruimten. Het is mooi dat zij de mogelijkheid hebben om dat in Breda te doen.”

Internationalisering

Bij de uitgifte van de nog beschikbare kavels richt de gemeente Breda zich op grote bedrijven die zich oriënteren over de grens. “Daarbij willen we ruimte bieden aan bedrijven waar veel werkgelegenheid mee gepaard gaat. Op de zichtlocaties die nu nog beschikbaar zijn willen we graag kantoren gerealiseerd zien worden”, aldus wethouder Adank. Die internationalisering is belangrijk voor Breda. “Al van oudsher is Breda door zijn ligging een stad met een internationale aantrekkingskracht”, legt de wethouder uit. “Breda is centraal gelegen en omgeven door vijf internationale luchthavens. Mede dankzij ons internationaal georiënteerde onderwijs en de goede infrastructuur hebben we een internationaal vestigingsmilieu. Dat moeten we omarmen. Door te investeren in een goed vestigingsklimaat versterken we de economie van onze groeiende stad.”

Daarnaast zijn (inter)nationale bedrijven belangrijk om talent aan de stad te binden, vult Jasper Baas aan. “We willen graag talent aantrekken en binden aan onze stad. Om dat te doen moet je innovatieve bedrijven stimuleren om zich in Breda te vestigen die het voor nieuw talent interessant maken om naar onze stad te komen en er ook te blijven. Dat is wat we doen met Rithmeesterpark.”

Economie en ecologie

De ontwikkeling van Rithmeesterpark bevindt zich niet enkel op het terrein van het huidige Rithmeesterpark 1. De plannen voor de ontwikkeling van Rithmeesterpark II, ten zuiden van de Graaf Engelbertlaan, zijn recentelijk gepresenteerd. Daar komt ruimte voor zestien bouwblokken in combinatie met aandacht voor natuur. Op Rithmeesterpark wordt ecologie en economie gecombineerd. Breda zoekt daarbij ook nadrukkelijk de samenwerking met Van Gogh Nationaal Park.

Bedrijvigheid in Breda

Breda staat voor een grote opgave de komende jaren. Het streven is om nog zo’n 40 tot 60 hectare aan bedrijventerrein toe te voegen aan de stad. Dat is nodig omdat verschillende voormalige bedrijventerrein een woonfunctie hebben gekregen. Denk bijvoorbeeld aan het Havenkwartier en het Kerry terrein aan de Ettensebaan. “Dat is natuurlijk goed nieuws voor de woningopgave waarvoor Breda staat”, stelt wethouder Adank. “Breda is een aantrekkelijke stad om te wonen. Maar dan moeten we er wel voor zorgen dat het ook een aantrekkelijke stad is om te werken. Daar draagt Rithmeesterpark aan bij.”