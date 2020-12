QNP heeft een van de meest herkenbare panden van Breda: ‘Ons pand is de vertaling van ons DNA’

(Advertorial) - Het gebouw van QNP is zonder twijfel één van de meest herkenbare op heel Rithmeesterpark. Het pand is modern en vernieuwend, en dat is precies wat QNP ook wil uitstralen. ‘’Wij bieden MKB organisaties innovatieve en professionele IT oplossingen van hoogwaardige kwaliteit’’, legt Maarten Legius uit, commercieel directeur bij QNP. “Ons pand sluit naadloos aan bij wie we zijn en wat we doen.”

QNP begon in 1990 in Zundert en heeft sindsdien een grote ontwikkeling doorgemaakt. Het succesvolle bedrijf groeide en had al snel meerdere locaties in Zundert. Uiteindelijk koos het bedrijf met de vestiging op het Rithmeesterpark in Breda voor een volgende stap om verdere groei mogelijk te maken.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe locatie is veel aandacht besteed aan het gebouw. En dat is niet te missen. Allereerst oogt het gebouw enorm modern en vooruitstrevend. Daarnaast is er bewust gekozen voor een transparant gebouw met veel ramen. ‘’Wij zijn een transparant bedrijf en dat willen we ook uitstralen met ons gebouw’’, aldus Maarten Legius.

“Wij maken het succes van zakelijk West-Brabant mogelijk door het bieden van betrouwbare, veilige en innovatieve ICT fundamenten en excellente gebruikersondersteuning”, zegt Legius. “Denk hierbij aan de Microsoft 365 moderne werkplek, cloud diensten vanuit onze eigen datacentra en Microsoft Azure, IT beheer en helpdesk ondersteuning, (internet)verbindingen, IT security oplossingen, Wi-Fi, vaste en mobiele telefonie en consultancy.”

Wat QNP anders maakt, is de oprechte interesse in haar relaties en medewerkers. “Wij zien elke relatie als een geschenk. We kennen ons klanten persoonlijk en gaan voor ze door het vuur, 24x7, altijd. En dat kan alleen omdat ons team professionals voor elkaar door het vuur gaat!”