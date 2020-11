Tereco neemt gloednieuw pand in gebruik op Rithmeesterpark

(Advertorial) - Met de komst van Tereco naar Rithmeesterpark is het nieuwe bedrijventerrein weer een eyecatcher rijker. Eigenaar Bram Godrie koos voor een modern, duurzaam pand waarmee Tereco haar relaties optimaal van dienst kan zijn.

Sinds augustus 2020 heeft Tereco het gloednieuwe bedrijfspand op Rithmeesterpark in gebruik genomen. En dat was een grote stap voor het bedrijf van Bram Godrie. “Ik heb Tereco zo’n 16 jaar geleden opgericht, en we waren gevestigd in Achtmaal”, legt hij uit. Daar groeide het bedrijf uit zijn jasje. Omdat goede bereikbaarheid voor zowel klanten als het personeel voor Godrie cruciaal zijn, koos hij voor Rithmeesterpark. “Dit is echt een a-locatie. De centrale ligging aan de A16 biedt ons vele logistieke voordelen en maakt ons zichtbaar en bereikbaar voor potentiële nieuwe medewerkers.” Dat is belangrijk voor Tereco, omdat er geen ‘hekwerkschool’ bestaat. Daardoor zijn vakmensen vaak lastig te vinden. “Ook sluit de algehele uitstraling van het bedrijventerrein goed bij ons aan. We zijn trots hier een onderdeel van te zijn.”

Duurzaam

Op het Rithmeesterpark liet Godrie een duurzaam, hypermodern nieuw bedrijfspand bouwen. Het is gasloos gebouwd, heeft een dak vol zonnepanelen en de nieuwste faciliteiten. “Voor ons is het contrast gigantisch. Wij zijn letterlijk overgestapt van een ‘pand’ bestaande uit mobiele units naar een toekomstbestendig gebouw dat van alle gemakken voorzien is. We hebben alleen de aanhangers en bussen meegenomen. Verder is alles wat je in ons nieuwe pand ziet gloednieuw.” Bij het ontwerp van het pand is goed gekeken naar alle benodigdheden voor de werkprocessen en de gemakken voor het personeel. Daarnaast staat ook de klantbeleving centraal. “Zij moeten zich bij ons op de juiste plek voelen.”

Een grote stap dus. Maar dat past ook bij de ontwikkeling van Tereco. Het bedrijf dat gespecialiseerd is in hekwerken en toegangscontrole groeide afgelopen jaar bijna exponentieel. “We groeiden altijd gestaag sinds de oprichting, maar afgelopen jaar was de groei groter dan ooit. En ik voorzie dat die groei komende tijd ook niet af zal nemen. Daarom hebben we op Rithmeesterpark een locatie gerealiseerd die op alle fronten toekomstbestendig is, én voldoende ruimte heeft om ook komende jaren te blijven groeien.”

Brede klantenkring

Tereco heeft een zeer brede klantenkring van particulieren, bouwbedrijven, hoveniers, gemeenten tot bedrijven gespecialiseerd in sport en infra. De vakmensen van Tereco denken zowel mee over de mooiste poorten voor particulieren, als over innovatieve perimeteroplossingen voor grote bedrijven. “Wat wij doen is heel divers”, legt Godrie uit. Hij wil met Tereco de gehele markt bedienen. “Klanten kunnen voor alle hekwerkoplossingen en toegangscontroles bij ons terecht, of dat nou groot of klein is. We vinden het heel belangrijk om juist ook voor de kleinere klanten vakwerk te leveren. En in principe kunnen wij voor iedere vraag met een oplossing komen. Want als wij het niet hebben, dan bestaat het niet.”

Een showroom waar je zomaar binnen kan lopen heeft de nieuwe locatie op Rithmeesterpark bewust niet. “Wij werken op afspraak. Op die manier kunnen we met iedere klant op een persoonlijke manier meedenken en wordt er voldoende aandacht besteed aan de veelal specifieke vraagstukken. Vaak doen we dat ook op locatie. Die service is voor ons heel belangrijk.”

Vakmensen

Tereco levert vakwerk voor een brede klantenkring. Van een nieuwe poort voor een particulier tot kilometers hekwerk voor een groot bedrijf. En dat in heel Midden- en Zuid-Nederland en België. Om dat te kunnen realiseren heeft Tereco zo’n twintig vakmensen met passie in dienst die allround werken. Van fundering en hekwerk tot elektro en innovatieve techniek. Lijkt jou dat ook wel wat? En wil jij bij Tereco de kans krijgen om verder te leren? Wellicht ben jij de doorbijter die wij zoeken! Ga voor meer informatie naar www.werkenbijtereco.com/