Dit moet je weten voor je begint met beleggen

(Advertorial) - Nu steeds meer banken negatieve rente in rekening brengen, zijn veel mensen op zoek naar alternatieven. Net daarom wordt beleggen in financiële producten als aandelen, CFD’s of cryptocurrency steeds populairder. Denk je erover na om je eerste stappen te zetten in de beleggingswereld? In dit artikel word je geholpen en wordt je alles vertelt over wat je moet weten voordat je van start gaat.

Beleggen is geschikt voor iedereen die een deel van hun geld voor langere tijd kan missen. Investeren doe je namelijk op de lange termijn. Het is mogelijk om het financieel product waarin je hebt belegd vroeger te verkopen, maar dan betaal je hier een toeslag op. Een positie openen of sluiten kost namelijk geld.

Bovendien maak je zo minder kans op een hoog rendement. Investeren levert namelijk pas op als je het geld voor lange tijd kunt laten staan. Verkoop je je investering al na twee jaar, dan bestaat de kans dat je verlies maakt.

Hoelang moet je wachten voordat je de investering verkoopt?

Om succesvol te zijn met beleggen, wordt aangeraden om het financieel product pas na minstens 10 jaar te verkopen. Echte winst wordt namelijk maar gemaakt op lange termijn.

Dit betekent dat iedereen die geld heeft dat voor langere tijd kan worden gemist, kan beleggen. Het is niet alleen weggelegd voor rijke mensen. Ook voor studenten kan investeren een goede manier zijn om hun studies te financieren.

Wat heb je nodig?

Om te kunnen beleggen, moet je bij een broker zijn. Dit kan ofwel via je bank of een online broker. Als je liever het investeren uit handen geeft, dan is beleggen bij je bank een goede optie. Hou je liever zelf de controle over je investeringen? Dan moet je bij online brokers zijn.

Online brokers beschikken over handelsplatformen waarmee je kunt investeren in financiële instrumenten. Een account openen bij een online broker kan kosteloos. Wel moet je rekening houden met toeslagen als je een financieel product koopt of verkoopt. Ook worden er bij sommige brokers kosten in rekening gebracht als je geld wilt opnemen.

Naast een account bij een online broker, heb je ook startkapitaal nodig. Ga na hoeveel geld je kunt missen voor een langere tijd. Beslis ook waarin je wilt beleggen. Hiervoor moet je voldoende research doen. Op het internet vind je veel informatie over leren beleggen voor beginners. Deze artikelen helpen je op weg en vertellen je meer over de producten waarin je kunt investeren.

Hoeveel tijd neemt het in beslag?

Dit hangt af van de manier waarop je investeert. Besluit je te beleggen via je bank? Dan doet iemand anders al het werk voor je. Handel je bij een online broker? Dan neem je alle beslissingen voor eigen rekening. Je begrijpt dat dit langer duurt.

Kies je ervoor om zelf te investeren, dan neemt het doen van research veel tijd in beslag. Je wilt namelijk financieel gezonde investeringen vinden. Ook moet je bijvoorbeeld de geschiedenis van een bedrijf onder de loep nemen als je besluit te beleggen in aandelen.

Wat voor opbrengst mag je verwachten?

Dit is moeilijk te voorspellen. Wel zeggen experts dat je jaarlijks zo’n 2 tot 4% winst kunt verwachten. Houd er wel rekening mee dat je dit pas kunt bereiken als je je beleggingen spreidt. Wat houdt dit in? Al je geld in één financieel product investeren is erg riskant. Spreid daarom je investeringen over verschillende soorten producten, sectoren en landen. Bovendien moet je in financieel gezonde bedrijven investeren.





Beginnen met beleggen: tips

Wist je dat je beleggen kunt oefenen zonder geld te verliezen? Dit kan met de demo account van een online broker. Zo goed als alle brokers bieden je de kans om zo’n demo account te openen. Je ontvangt dan virtueel geld waarmee je risicoloos kunt leren beleggen. Als beginner is het altijd een goed idee om zo’n demo account te openen.

Daarnaast willen we aanraden om op tijd je winst te pakken. Het kan verleidelijk zijn om te wachten, maar dan loop je het risico dat de koers plots daalt. In dat geval ben je mogelijk al je winst en eventueel zelfs je investering kwijt. Stel op voorhand een bedrag in waarmee je tevreden bent.

Ben je niet helemaal zeker van je kunnen, kies dan voor copy trading. Sommige online brokers bieden je de kans om de beleggingen van een andere investeerder te kopiëren. Op die manier hoef je zelf niet te veel tijd te besteden aan je investeringen. Kies een ervaren belegger die verschillende succesvolle beleggingen heeft gedaan.

Ten slotte willen we je meegeven dat je veel geduld moet hebben. Beleggen gebeurt op de lange termijn. Geef je beleggingen de tijd om te groeien. Als het even minder gaat, verkoop dan niet meteen je aandelen. De koers zal zich herstellen. Neem geen ondoordachte en overhaaste beslissingen.