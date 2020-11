Apple reparatie? Fixers is nu open in Breda!

(Advertorial) - Bij Fixers weten ze als geen ander hoe erg het is als je je iPhone hard laat vallen. Als je een kapot scherm hebt, ga je het liefst zo snel mogelijk naar de winkel om deze te laten repareren. Ook in Breda kun je nu terecht voor al je reparaties binnen- en buiten garantie bij de Grootste Apple Authorised Service Provider van Nederland: Fixers is namelijk nu geopend aan de Wilhelminastraat 1 in Breda.

Is je telefoon, tablet of computer dus kapot? Dan repareert Fixers het. De reparatiewinkel heeft landelijk meerdere winkels en repareert laptops, computers, smartphones en tablets van alle merken en de reparatie is vaak al klaar terwijl je wacht. Tijdens het wachten geniet je van de mooie winkels in dé winkelstraat van Breda. Fixers repareert alle merken, maar is voor Apple dé officiële reparatiepartner. Dat betekend dat je voor alle Apple devices terecht kunt, binnen- en buiten garantie, met de kwaliteit van Apple, dezelfde service, originele onderdelen en gerepareerd door Apple gecertificeerde techneuten.



Waarom je zou kiezen voor een officieel erkende reparateur is tegenwoordig simpel. Devices zijn tegenwoordig van onschatbare waarde, je betaald er je rekeningen mee, hebt toegang tot je e-mail, je sociale contacten, persoonlijke foto’s, bankzaken, belangrijke documenten etcetera. Met de huidige AVG wetgevingen en vele frauduleuze reparateurs, wil je geen risico nemen slachtoffer te worden van een niet erkende reparateur die jouw data uitleest met niet erkende software en je onderdelen vervangt met goedkope, niet officiële onderdelen. Wist je dat je zelfs je garantie kwijtraakt na de meeste reparaties bij een niet erkend reparatiebedrijf? Je kunt daarom nu veilig bij Fixers terecht voor de beste kwaliteit reparatie service.

Apple Partner (Apple Authorised Service Provider)

Iedereen die een iPhone, iPad, MacBook of iMac heeft en zich in de regio van Breda bevindt, heeft voortaan dus een officiële Apple reparatiewinkel in de buurt die tegen de scherpste tarieven zijn of haar iPhone, iPad of bijvoorbeeld MacBook kan laten repareren! Alle Fixers Stores zijn ‘AASP’, wat wil zeggen dat ze toestemming hebben om Apple-klanten te helpen met hun kapotte toestel. De monteurs zijn allemaal in opleiding bij Apple geweest en weten zo precies hoe ze jou kunnen helpen. Ook voor reparaties binnen garantie kan je bij Fixers terecht. Als partner biedt Fixers Breda dezelfde reparatiekwaliteit en after sales als een Apple Store en alle onderdelen komen rechtstreeks van Apple. Voor een Apple-reparatie in Breda ben je bij Fixers dus aan het juiste adres!

Gegarandeerd van garantie

Die garantie, hoe zit dat nu precies? Alleen op reparaties die door Apple of een Apple Authorised Service Provider (‘AASP’) worden uitgevoerd, zit officiële Apple-garantie. Alleen bij een AASP behoud je dus je volledige Apple-garantie na reparatie. Dit is dus niet zo als je ‘m naar een zelfstandig reparatiebedrijf zoals er vele zijn door in Nederland. Als je dat doet komt je fabrieksgarantie te vervallen en is je persoonlijke data niet 100% veilig! Nóg een reden om voor Fixers Breda te kiezen!

Ophaal- en bezorgservice

Sinds dit jaar heeft Fixers ook een nieuwe ophaal- en bezorgservice. Je kunt je apparaat laten repareren zonder zelf langs te gaan. De monteurs komen het toestel bij je thuis ophalen (de dag kun je ook nog eens zelf bepalen) en nemen hem mee voor reparatie. Als alles is gefixt, krijg je een melding en wordt jouw iPhone, iPad, MacBook of iMac keurig thuisbezorgd. Luxe!

Fixers Breda

Is jouw smartphone, tablet, computer of laptop kapot? Kom langs in de winkel aan de Wilhelminastraat 1 in Breda. Wil je gegarandeerd de snelste hulp? Meldt dan altijd even je reparatie aan via de website van Fixers, op www.fixers.nl.



Fixers