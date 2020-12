Chocolovers opgelet: Win een jaar lang gratis chocolade van My Crunchy Munkey!

(advertorial) - Een kaartje krijgen is altijd leuk, maar dankzij Saide (30) is het voortaan ook lekker! Zij startte afgelopen maand namelijk My Crunchy Munkey: Een concept waarbij je een kaartje met een cadeautje kan versturen die verstopt zitten in een gigantische chocoladereep met heerlijke toppings! En om de start van haar nieuwe bedrijf te vieren geeft Saide twee chocoladelovers een jaar lang gratis My Crunchy Munkey cadeau!

Dit jaar is het versturen van kaartjes flink in populariteit gestegen. En dat is niet zo gek, want we zoeken massaal naar manieren om met elkaar in contact te blijven. Dat merkte ook onderneemster Saide (30). Zij bedacht een plan om kaartjes maken nog leuker én lekkerder te maken. De kaartjes van My Crunchy Munkey zitten namelijk verstopt is een gepersonaliseerde chocoladereep!

Hoe werkt het?

Wie iemand wil verrassen met een unieke, persoonlijke chocoladereep gaat naar www.mycrunchymunkey.com. Daar start je met de basis van je reep: De smaak chocolade. Vervolgens kun je allerlei kleurrijke en smakelijke toppings toevoegen zoals Oreo, mini Merinque, butterscotch, marshmallow, kletskoppen en nog veel meer!

Vervolgens ontwerp je jouw kaart met een persoonlijke boodschap. “Je kunt momenteel kiezen uit verschillende toffe kaarten, maar binnenkort voegen we ook de mogelijkheid toe om een eigen foto te uploaden”, legt Saide uit. Ook is het een extra optie om nog een klein cadeautje toe te voegen, zoals een geluksarmbandje of oorbellen. “De kaart, foto en eventueel de sieraden worden dus allemaal ín de chocolade verwerkt met speciaal, 100 procent voedselveilig verpakkingsmateriaal.”

Die veiligheid is voor het Saide uiteraard cruciaal. “Eigenlijk wilde ik dit concept al in maart starten, maar het is enorm moeilijk om de veiligheid van zo’n product te kunnen garanderen. Daar heb ik echt de tijd voor genomen, zodat de repen nu helemaal perfect én veilig zijn!”

Chocolade

De chocoladerepen van My Crunchy Munkey zijn van hoge kwaliteit. “We werken met Callebaut chocolade. Dit Belgische merk staat kwalitatief hoog aangeschreven en is daarbij fairtrade. Met deze chocolade ondersteun je de cacaoboeren in Zuid- Afrika. “Via een foundation wordt de ontwikkeling van de cacaoboeren gestimuleerd en hun machtspositie verbeterd. Zo gaat een nieuwe generatie jonge boeren een betere toekomst tegemoet. Dit vinden wij een erg fijn idee en daar dragen wij graag aan bij!”

Benieuwd geworden naar de heerlijke repen van My Crunchy Munkey? Ga naar www.mycrunchymunkey.com en ontdekt meteen de kerst Limited Editions!

Winactie!

Ben jij een echte chocoladelover, en wil jij komend jaar iedere maand gratis kunnen genieten van zo’n heerlijke reep van My Crunchy Munkey? Dan wil je deze winactie niet missen! Ga naar de Facebook-pagina van BredaVandaag, en tag onder het bericht over deze winactie de grootste chocoladefan die jij kent! Zorg dat je beiden de Instagram-pagina @My.Crunchy.Munkey volgt, en wie weet winnen jullie allebei deze heerlijke prijs!