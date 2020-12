Autobedrijf Rom van Vlimmeren houdt het merk Alfa Romeo op niveau in West Brabant

(Advertorial) - Nederland kent verschillende Alfa Romeo specialisten door heel het land. Maar wie in de regio West Brabant woont weet dat dé echte specialist van dit illustere merk niemand minder is dan Autobedrijf Rom van Vlimmeren, gevestigd in Steenbergen.

In 1976 is Rom van Vlimmeren begonnen in het dorp Standdaarbuiten, waarvan hij in de periode van 1980 t/m 2000 officieel dealer is geweest van Alfa Romeo. De laatste jaren in Standdaarbuiten is Rom verder gegaan als specialist alvorens hij in 2004 verhuisde naar Steenbergen. Sinds 2014 is zoon Bas ook in het bedrijf gekomen en met ruim 40 jaar ervaring met het merk Alfa Romeo zit het met de kennis van het merk wel snor.

Sindsdien is het bedrijf ook meer Fiat en Lancia erbij gaan doen, hoewel het gros van de klanten nog steeds Alfa rijders zijn. ‘’Als je eenmaal de naam hebt van dit merk en je jarenlang het specialisme erin bedrijft, blijft dit stempel op je zitten. Dat is ook juist leuk, want de laatste tijd krijgen we steeds meer klanten die ook uit de regio Rotterdam, Breda en zelfs België komen. Echte Alfisten zijn dus best bereid om te rijden voor specialistisch onderhoud’, zegt Rom van Vlimmeren.

Zoon Bas doet net als zijn vader alle takken in het bedrijf, maar is toch het meest in de werkplaats te vinden. ‘’Om efficiënt te werken is het belangrijk om een goede rolverdeling te hebben. We zijn een compact bedrijf, we staan met zijn tweeën. Ik doe de werkplaats en mijn vader is de vliegende keep, voor als er iemand komt kijken voor een auto, of de telefoon gaat of er komt iemand om uit te lezen.”

Voorraad

‘’We hebben altijd rond de 15 á 20 occasions op voorraad. We doen ook in bemiddeling van verkoop voor particulieren. Laatst hadden we een trouwe klant van ons die zijn Alfa Romeo Brera wilde verkopen. Dit probeerde hij eerst zelf, maar later heeft hij ons daarvoor ingeschakeld. De man heeft de Brera bij ons achtergelaten en wij regelden de verkoop voor hem. Binnen enkele dagen was de auto verkocht! Voor veel particulieren is dit een uitkomst, geïnteresseerden kunnen de auto van alle kanten bekijken, ook op de brug, we voorzien de mensen van advies en de eigenaar van de auto hoeft zich niet te bekommeren om de mailtjes en telefoontjes die hij krijgt voor zijn auto.’’

Ook voor de nieuwe Alfa Romeo Giulia en Stelvio kunnen mensen terecht bij Autobedrijf Rom van Vlimmeren. ‘’We beschikken sinds kort over de uitleesapparatuur om ook de twee nieuwste modellen van Alfa Romeo uit te lezen en service te verlenen. Wij zijn compact, flexibel en willen een goede relatie met de klant opbouwen. Persoonlijke benadering en specialistisch vakwerk, dat willen de mensen’’, aldus Bas van Vlimmeren.

Autobedrijf Rom van Vlimmeren is geopend van maandag t/m zaterdag. Kijk voor meer informatie op www.autobedrijfromvanvlimmeren.nl en voor eventuele vragen kunt u mailen naar alfa@robaracing.nl. Ook kunt u bellen naar 0167-534675.

Autobedrijf Rom van Vlimmeren

Drukkerij 9

4651 SL Steenbergen

E : alfa@robaracing.nl

T : 0167-534675

W : www.autobedrijfromvanvlimmeren.nl