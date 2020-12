Tweede editie van De Grote Dacia Quiz Live bij Auto Indumij: herken het model en maak kans op hoofdprijs

(Advertorial) - In deze bijzondere tijden is het belangrijk om contact te houden met elkaar. Het is lastig, door deCorona-maatregelen zijn we allemaal beperkt in onze bewegingsvrijheid.

Auto Indumij is echter online zeer actief. De online showroom van Auto Indumij is gewoon geopend en via moderne communicatiekanalen kunnen wij onze Dacia klanten nog steeds optimaal bedienen. Ook voor onderhoud en service aan jouw Dacia ben je van harte welkom bij Auto Indumij. We houden je ook in tijden van Corona graag mobiel.

Coolblue cadeaukaart t.w.v. € 200,- winnen

Een leuk extraatje is de tweede editie van de Grote Dacia Quiz, waarmee je een Coolblue cadeaukaart ter waarde van € 200,- kunt winnen. Na een succesvolle eerste editie en een wintereditie is het nu tijd om de tweede editie van de Grote Dacia Quiz te lanceren. In deze quiz gaat het erom om te laten zien dat je fan bent van Dacia. Er worden negen foto’s getoond met details van Dacia’s. Door het juiste model bij de foto te herkennen ding je mee naar de hoofdprijs: een Coolblue cadeaukaart ter waarde van € 200,-.

Wil jij tijdens de kerstdagen testen of jij een echte Dacia kenner bent en kans maken op de Coolblue cadeaukaart? Doe dan snel mee met de Grote Dacia Quiz van Auto Indumij! Ga naar www.grotedaciaquiz.nl. De winnaar zal eind januari 2021 bekend gemaakt worden.