Holland Casino Breda: ‘We kunnen met de lessen uit 2020 de draad nog beter oppakken’

BREDA - Voor Holland Casino Breda was 2020 een bewogen jaar. Met een gedwongen sluiting van ruim drie maanden in het voorjaar, strenge maatregelen in het najaar en opnieuw een sluiting in december is het voor casinomanager Hans de Regt een jaar om snel te vergeten. Toch blikt hij ook met optimisme vooruit. “Holland Casino Breda is een geweldige locatie met enorm veel potentie. We gaan onszelf opnieuw uitvinden, en komen sterker terug.”

Als casinomanager van Holland Casino Breda ging Hans de Regt 2020 vol vertrouwen tegemoet. En dat is niet verwonderlijk: Het casino in Breda liep namelijk fantastisch. “Qua bezoekersaantallen was Breda het best lopende Holland Casino van Nederland”, vertelt De Regt. “We hadden een enorm groot bereik vanaf de Drechtsteden tot Tilburg, maar ook veel Belgische gasten wisten Holland Casino Breda te vinden.”

Er was dan ook geen vuiltje aan de lucht. Tot 12 maart voor Holland Casino Breda het noodlot toesloeg, en alle vestigingen van Holland Casino voor onbepaalde tijd gesloten werden. Ruim drie maanden later, op 1 juli, gingen de deuren weer open. “We waren enorm blij dat we weer open mochten. Vooral omdat we in eerste instantie te horen kregen dat het tot 1 september zou duren.”

Coronaproof

Met een maximaal aantal bezoekers van 500 personen per moment, looproutes, desinfectie punten en plexiglas was het Bredase casino volledige coronaproof gemaakt. “Omdat de doorloop hoog was, konden we op een dag toch nog zo’n 1.100 gasten ontvangen. En die mensen kwamen ook. Daar zijn we heel trots op. Het toonde voor ons aan dat we het goed geregeld hadden, en dat mensen zich veilig voelden bij ons.”

In het najaar kreeg Holland Casino Breda opnieuw een flinke tegenslag te verwerken. Casino’s in heel Nederland moesten in november opnieuw twee weken de deuren sluiten. En toen Holland Casino daarna weer open mocht, waren de regels strenger dan voorheen. “We mochten in onze vijf speelzalen nog maar 150 mensen per moment ontvangen. Natuurlijk zijn we open gegaan en hebben we er alles aan gedaan om onze gasten optimaal te bedienen. Maar we konden maximaal 450 gasten per dag ontvangen. Dat is maar 20 procent van onze ‘normale’ bezetting. En sinds half december moesten we weer helemaal sluiten. Dan is het gewoon een enorm zwaar jaar.”

Kansen

In 2021 gaat Holland Casino herstructureren. Hoewel Hans de Regt daar zelf niet meer betrokken bij zal zijn, kijkt hij met vertrouwen naar de toekomst van Holland Casino Breda. “Allereerst heeft deze crisis ons natuurlijk niet alleen geraakt, maar ook veel geleerd. Zo zijn gasten nu gewend aan het online reserveringssysteem. Dat kan een registratiesysteem worden zodat wachtrijen bij binnenkomst tot het verleden behoren. Dergelijke vernieuwingen die ontstaan zijn uit noodzaak, zijn een mooie verbetering voor ons casino.”

Daarnaast geniet Holland Casino Breda natuurlijk van een prachtige locatie aan het Kloosterplein en een enorm groot en divers verzorgingsgebied. “Die geweldige kansen die Breda heeft, ziet het landelijke bestuur van Holland Casino ook. Achter de schermen wordt er dus hard gewerkt om de balans van dit bijzondere jaar op te maken en onszelf te verbeteren. Uiteindelijk gaan de gasten daar de vruchten van plukken. Dat is zeker.”