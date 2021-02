Auto Indumij maakt private lease nóg aantrekkelijker

BREDA - Private lease is ongekend populair. En dat is niet zo gek. Want met private lease heb je geen onverwachte onderhoudskosten meer en ook zaken als wegenbelasting en verzekering zijn inbegrepen. Met de komst van de nieuwe Dacia Sandero en nieuwe Sandero Stepway is het nóg aantrekkelijker geworden om te kiezen voor private lease. Je rijdt dankzij Auto Indumij tijdelijk al een nieuwe Dacia vanaf slechts 259 euro per maand all-in!

Voor 259 euro per maand krijg je een nieuwe Dacia Sandero TCe 90 Essential. “Standaard is deze al erg compleet uitgerust met onder andere LED verlichting, elektrisch bedienbare portierruiten en centrale deurvergrendeling. Wil je nog meer luxe? Kies dan voor de Sandero TCe 90 Comfort. Al leverbaar vanaf 279 euro all-in en voorzien van handbediende airco, Dacia Media Control met Apple Carplay of Android Auto en luxe Comfort-bekleding.” Kies je voor de nieuwe Sandero in combinatie met Bi-Fuel? Dan rijd je weg vanaf 269 euro per maand. “Autorijden was nog nooit zo voordelig. Bekijk de actietarieven op dacia-privatelease.nl.”

Ook voor de Dacia Duster Private Lease Acties

Ook de Dacia Duster tarieven zijn tijdelijk aangescherpt. Je rijdt al een nieuwe Dacia Duster vanaf 319 euro per maand. Daarbij maakt het niet uit of je kiest voor een benzinevariant, of gaat voor de Bi-Fuel motorisatie. Nog nooit was het zo voordelig om Dacia Duster te rijden. Bereken jouw Dacia Duster Private Lease tarief dacia-privatelease.nl

Total Tankpas cadeau

Sluit je in februari een private leasecontract af bij Auto Indumij Dacia? Dan profiteer je niet alleen van de allerbeste Private Lease tarieven maar ontvang je een Total tankpas ter waarde van 200 helemaal gratis. “Bedenk je eens hoeveel liter lpg je daarvan kunt tanken!”

Proefrit en levering aan huis

Wil je eerst uitgebreid kennismaken met de nieuwe Dacia Sandero, de Sandero Stepway of de Dacia Duster? Reserveer dan nu een proefrit aan huis. Met deze nieuwe service kun je uitgebreid en geheel Corona roof kennismaken met de Dacia van jouw keuze. En ben je na de proefrit 100% overtuigd? Dan leveren wij jouw nieuwe Dacia ook bij jou thuis af!