Zonne-energie in Breda: Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

(advertorial) - De gemeente Breda heeft de ambitie om in 2030 op 25 procent van alle kleine daken in de stad zonnepanelen te hebben liggen. Om deze doelstelling te halen, is het belangrijk dat woningeigenaren gaan investeren in zonne-energie. Dat is belangrijk om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Daarnaast zijn zonnepanelen ook goed voor de portemonnee van de bewoners.

Slechts 4,7 procent zonnepanelen

Breda loopt behoorlijk achter als het gaat om zonnepanelen. In totaal heeft 9 procent van alle Nederlandse huishoudens zonnepanelen op het dak. In Breda is dat slechts 4,7 procent. Dat betekent dat Breda de komende jaren nog een grote inhaalslag moet maken om de doelstelling van de gemeente te halen. Want niet alleen daken van woningen moeten voorzien worden van zonnepanelen, de gemeente wil ook dat minimaal de helft van alle bedrijven in 2030 zonnepanelen op het dak heeft liggen. Zonne-energie is veel beter voor het milieu dan energie uit aardgas of steenkool.

Woningeigenaren die investeren in zonnepanelen dragen dus een steentje bij aan een beter klimaat. Daarnaast zijn zonnepanelen een rendabele investering waarmee de bewoners op termijn veel geld kunnen besparen. De investering is tegenwoordig al binnen 7-8 jaar terugverdiend. Daarna profiteert de woningeigenaar nog heel wat jaren van (vrijwel) gratis stroom. Tegenwoordig kunnen particulieren ook zonnepanelen huren.

Regelingen voor zelfgeproduceerde stroom

Helaas heeft de gemeente Breda geen lokale subsidie voor mensen die investeren in zonnepanelen. Er zijn vanuit de overheid wel een aantal interessante regelingen waardoor de investering in zonnepanelen zeker de moeite waard is. Zo kunnen particulieren de 21 procent btw die zij betalen over de aanleg en aanschaf van zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. Ook is het mogelijk om geld te lenen voor zonnepanelen, mocht de woningeigenaar zelf onvoldoende spaargeld hebben. Dat kan via de Energiebespaarlening. Maximaal 75 procent van het geleende bedrag mag geïnvesteerd worden in zonnepanelen.

De overige 25 procent moet geïnvesteerd worden in een andere energiebesparende maatregel. Daarnaast is het ook mogelijk om tot 2023 gebruik te maken van de aantrekkelijke salderingsregeling. Dat betekent dat woningeigenaren de energie die zij terugleveren aan het elektriciteitsnet mogen verrekenen met de elektriciteit die ze van het net afnemen.

Nieuwe zonneparken

Tot slot moeten ook nieuwe zonneparken bijdragen bij het realiseren van de doelstellingen van de gemeente. Al mogen deze parken niet nadelig zijn voor natuur en landschap. Zo worden er op dit moment 94.500 zonnepanelen aangelegd op zonneweide Bavelse Berg. In april 2021 moet het zonnepark klaar zijn. Het park is dan één van de grootste zonneparken van Nederland en zal ruim 10.000 huishoudens uit Breda en Dorst voorzien van elektriciteit. Ook langs de Rijksweg A58 bij Etten-Leur wordt flink gebouwd. Hier wordt het langste zonnepark van Nederland gerealiseerd. De stroom zal worden aangeboden aan zo’n 800 huishoudens.