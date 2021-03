Vijf musthaves voor in de tuin: Zo genieten Bredanaars van de zon

(advertorial) - Na een regenachtige week achter de boeg, zijn de weervoorspellingen voor komende tijd gelukkig weer wat beter. En dat betekent dat Bredanaars massaal weer de tuin in gaan. Sommigen om te tuinieren, maar veel mensen vooral om te genieten. Wij zetten vijf echte musthaves voor in de tuin voor je op een rij.

Loungesets

Een praktische tuintafel om aan te eten is in bijna iedere tuin te vinden. Maar ook de loungeset is in opmars. En dat is niet verwonderlijk, want een loungeset is ideaal om onder het genot van een hapje en drankje met vrienden en familie van het lenteweer te genieten. Ze zijn er in alle soorten, maten en materialen. Zo is er altijd wel een loungeset die bij jouw tuin past!

Parasols

Niet iedereen zit graag pal in de zon. Een parasol mag in de tuin dan ook niet ontbreken. Daarbij kun je bijvoorbeeld kiezen voor een traditionele stokparasol. Maar ook de zweefparasol is steeds populairder aan het worden! Daarmee creëer je op een gemakkelijke manier schaduw boven tafel of de bank, zonder dat de parasolvoet in de weg staat.

Tuinverlichting

Tuinverlichting is steeds populairder aan het worden. Waar mensen vroeger vooral voor praktische lampen kozen om hun tuinpad te verlichten, gebruiken mensen verlichting nu steeds meer om sfeer in de tuin te brengen. En daarbij mag één item niet ontbreken: De lichtsnoer met bollen of peertjes. Die brengt sfeer in iedere tuin: Groot of klein!

Beelden

Wil jij jouw tuin graag extra levendig maken? En je onderscheiden van alle andere achtertuinen van Breda? Kies dan eens voor een beeld in de tuin! De meest populaire zijn de Boeddhabeelden. Maar uiteraard zijn tuinbeelden er in alle ontwerpen en maten.

Vuurkorf

We hebben dankzij de eerste zonnestralen massaal al de lente in onze bol. Maar vergeet niet: Het is pas februari. Het koelt ‘s avonds dus flink af na een zonnige dag. Met een sfeervolle vuurkorf zorg je ervoor dat je extra lang van de avonden kan genieten.