Bouwbedrijf Vrolijk verhuist naar Breda om verder te kunnen verbinden

(Advertorial) - Bouwbedrijf Vrolijk verhuist van Moerdijk naar Breda in het voormalige Enexis-pand aan de Edisonstraat. De reden? Met name de behoefte aan meer ruimte om te verbinden met partners, klanten en medewerkers. Directeur Karel Vrolijk licht de verhuizing toe.



Waarom verhuizen?

“De manier waarop wij al ruim 19 jaar succesvol ontwikkelen is nuchter en tegelijkertijd vooruitstrevend. Enerzijds willen we dat natuurlijk zo blijven doen, anderzijds dwingt de groei ons om kritisch naar de inrichting van onze organisatie te kijken. De verhuizing maakt dat mogelijk. Een nieuw pand, een nieuwe locatie, blik op vooruit.”

Hoe zien die ambities eruit?

“Zoals altijd willen we met onze klanten meedenken, vooruitdenken en hen werk uit handen nemen. Dat willen we goed blijven doen, ook nu we hard groeien. Dat vraagt om het versterken van onze basis en het aanscherpen van onze processen. Daarom gaan we minder sturen vanuit directie en management, maar geven we in de vernieuwde organisatie juist meer ruimte aan ondernemerschap, eigenaarschap en zelfsturing.”

Waarom deze locatie in Breda?

“Het pand stimuleert ontmoeten en maakt het makkelijker om samen te werken zoals we dat belangrijk vinden. Bij Vrolijk werken mensen met passie, die ‘de extra stap willen zetten voor de klant’ en soms met hun kennis en ervaring een verantwoord risico durven te nemen. Dat willen we steeds delen met elkaar, zowel intern als met onze partners en klanten. Vrolijk is echt een bedrijf waarin de lijnen kort zijn en waarin we transparant met elkaar samenwerken. De ruim opgezette ruimtes nodigen uit om dat te doen, zowel formeel als informeel. Het voelt als thuis en is tegelijk heel professioneel. Het pand ligt praktisch in de stad, vlakbij scholen en is makkelijk te bereiken.”

Waarom verhuizen terwijl het oude pand ook net nieuw gebouwd was door Vrolijk zelf?

“Ons pand in Moerdijk is prachtig en heel eigen, maar deze nieuwe locatie biedt ons nieuwe kansen op het juiste moment. We zijn groot gegroeid door kansen te benutten, dus ook in dit geval geloven we dat we kunnen blijven verbeteren door te bewegen en naar de toekomst te kijken. Ook verwachten we dat we hier ons klantennetwerk en het aantal segmenten waarin we actief zijn kunnen verbreden.”

Wat maakt Vrolijk zo succesvol?

“Het succes van Vrolijk hebben we onder andere te danken aan wie we zijn, ons karakter. Onze collega’s werken stuk voor stuk met passie en vol gedrevenheid. Hoewel we al groot zijn gegroeid, is het ons doel om dat vast te houden en nog sterker te maken. We willen nog meer talent aantrekken en binnen alle markten het toonbeeld zijn van een vertrouwde partner die van A tot Z het bouwproces verzorgt.