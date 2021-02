Het opzien tegen een abonnement opzeggen hoeft niet langer

(Advertorial) - Uit onderzoek is gebleken dat veel bedrijven in Nederland maar al te graag het opzeggen van een abonnement zo moeilijk mogelijk maken, concludeert de Consumentenbond. In sommige gevallen betreft dit zelfs 1 op de 3 bedrijven. Op deze manier is het opzeggen van een abonnement een gedoe en kost het veel tijd.

Welke bedrijven maken opzeggen zo moeilijk mogelijk?

Hoewel het bewust moeilijk maken van het opzeggen van een abonnement bij veel verschillende bedrijven plaatsvindt, betreft het met name kranten en tijdschriften, goede doelen en energiemaatschappijen. De benodigde gegevens om met bedrijven in contact te komen worden goed weggestopt op websites om zo te voorkomen dat consumenten gemakkelijk een abonnement op kunnen zeggen. Hoewel het tot op een zekere hoogte begrijpelijk is dat bedrijven hier niet happig op zijn, heeft de Wet van Dam bepaald dan consumenten wettelijk beschermd zijn. Deze wet bepaald namelijk dat consumenten een abonnement op dezelfde manier mogen opzeggen als afgesloten. Mocht je dus een abonnement telefonisch hebben afgesloten, mag je dit ook telefonisch weer opzeggen.

Is het opzeggen van abonnementen verplicht?

Het opzeggen van een abonnement is absoluut niet verplicht. Echter is het zeer waardevol om kritisch te kijken van welke abonnementen je nou daadwerkelijk gebruik maakt. De praktijk leert dat we massaal abonnementen hebben waar we geen gebruik van maken. Heb je bijvoorbeeld een abonnement waar je maandelijks €15 voor betaald maar er geen gebruik van maakt, kun je er beter voor kiezen om dit abonnement op te zeggen. Dit scheelt je jaarlijks namelijk €180. Dit laat zien dat het kritisch beoordelen van je abonnementen je echt jaarlijks veel geld oplevert. Een maandbedrag oogt vaak klein, maar reken dit voor de beeldvorming altijd uit naar een jaarbedrag.

Overbodige abonnementen, die heb ik toch niet?

Uit onderzoek in Nederland blijkt dat meer dan 90% van de Nederlanders het aantal abonnementen wat ze hebben onderschatten. Het overgrote deel van Nederland heeft dus slapende abonnementen. Dit zijn abonnementen waarvoor je dus wel betaalt maar er geen tot nauwelijks gebruik van maakt. Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat Nederlanders het vaakst een combi-pakket van TV, Internet en telefoon hebben. Daarnaast zijn smartphone abonnementen in combinatie met internetbundels en streamingdiensten erg in trek bij Nederlanders.

Maar hoe kan ik een abonnement zonder gedoe opzeggen?

