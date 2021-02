5 manieren om het meeste uit je kelder te halen

(Advertorial) - De kelder, het is meestal een donker, vochtig en koud hok. Hierdoor wordt de ruimte vaak als rommelhok gebruikt, gevuld met spullen waar je nooit naar omkijkt. Zonde van alle ruimte! Werk het vocht weg, geef de muur een frisse kleur en kleed de ramen bijvoorbeeld aan met houten jaloezieën op maat. Met deze 5 tips leg je gegarandeerd de basis om meer uit je kelder te halen!

Laat vocht niet de baas worden

Niets is zo zonde als een ruimte die je helemaal hebt omgetoverd en je geluk maar voor korte duur is, omdat er bijvoorbeeld vocht om de hoek komt kijken. Daarom is het zeker bij de renovatie van een kelder van groot belang dat je het vochtgehalte goed onder de loep neemt. Is het te hoog om er een fijne leefruimte van te maken? Investeer dan in een professional en laat hen jouw vochtprobleem oplossen.

Creëer daglicht

Is jouw kelder voorzien van ramen? Lucky bastard! Jij hebt namelijk het geluk dat er daglicht naar binnen valt. Heb jij dit nog niet? Ga dan na of dit te realiseren is. Mogelijk komt een deel van de kelder boven de grond uit, waardoor je net boven de grond lage ramen kunt plaatsen. Woon je in een dijkwoning? Ga dan eens na hoe het huis aan de achterkant afloopt. Mogelijk loopt de gehele achterzijde van de kelder wel boven de grond. Dan is een schuifpui met zonwering een geweldig idee! Op deze manier meng je de extra leefruimte met het buitenleven.

It’s fresh, fresh

Wanneer je ramen hebt of weet te creëren in de kelder is het natuurlijk ontzettend fijn dat je de ruimte gemakkelijk kunt luchten. Blijft jouw kelder raamloos? Zet dan de deur regelmatig open en zorg voor een luchtverfrisser, een vochtvreter en het liefst een lekker interieurparfum dat je onderaan de trap kunt zetten. Zo ruikt de ruimte gelijk fris wanneer je binnenkomt.

Bestemming van de ruimte

Okè, dat je kelder straks geen rommelhok voor meuk meer mag zijn is duidelijk. Maar, heb je zelf wel in kaart wat je er wél van wil maken? Een kelder is namelijk de perfecte plek voor een mancave, sportruimte, speelkamer, leefruimte, mini bioscoop of washok! Je kunt het natuurlijk ook combineren wanneer je genoeg ruimte hebt. Een mini bioscoop, sportruimte en mancave gaan namelijk prima samen, maar een leefruimte en een afgesloten washok ook. Je kunt eindeloos combineren en de perfecte inspiratiebron voor dit soort ruimten is natuurlijk Pinterest!

Final touch

Voor de final touch ga je aan de slag met het interieur van de kelder. Ja, ook wanneer het een washok wordt. Het moet een ruimte worden waar je weer graag komt. Geef de muren een frisse look door een lik verf en leg een lichte nieuwe vloer. Wanneer je ramen hebt kun je deze bekleden met bijvoorbeeld witte houten jaloezieën op maat en wanneer je een schuifpui kunt realiseren kun je kiezen voor gordijnen. De juiste raamdecoratie geeft de kelder gelijk charme en een warme uitstraling.