Hello Kitchen stapt in de auto voor inspiratievolle bezoeken aan huis

(Advertorial) - Hello Kitchen komt met een creatieve oplossing om klanten tijdens de lockdown toch van dienst te kunnen zijn. Zo werden er onlangs verschillende gloednieuwe auto’s aangeschaft, zodat het personeel geheel in stijl een bezoek aan huis kan maken. Hello Kitchen ziet dat mensen online inspiratie opdoen, maar op een gegeven moment toch graag het product willen ervaren. Om gehoor te geven aan deze vraag stappen de keukenadviseurs vol enthousiasme in de gloednieuwe auto’s op weg naar inspiratievolle bezoeken aan huis.

Hello Kitchen blijft door de bezoeken aan huis in beweging. Een beweging die in het jaar 2020 in gang werd gezet. De formule groeide uit van 3 vestigingen naar 8 vestigingen waaronder in Breda. Het succesvolle kalenderjaar werd opgevolgd door een verplichte sluiting van alle vestigingen in de laatste maand van 2020. Vandaag wordt er gekeken of de sluiting wordt opgeheven. Deze sluiting heeft er overigens niet voor gezorgd dat de bewegingsdrang van Hello Kitchen tot stilstand is gekomen. Integendeel. Door de creatieve oplossing en kwalitatieve huisbezoeken kunnen zij de klant nog steeds van dienst zijn, ook wanneer straks de winkels weer open zijn.

Voor wie met Hello Kitchen bekend is, weet dat deze keukenformule bekend staat om inspiratie, transparantie en gemak. Juist nu in deze tijd speelt de keukenformule in op gemak, door professionele, geheel vrijblijvende thuisbezoeken te doen. “Wij zien dat veel van onze klanten online keukeninspiratie opdoen. Tot op een bepaalde hoogte kun je dat heel goed zelf online doen. Maar er komt een moment dat onze klanten toch het product willen ervaren, voelen en zien. Normaliter komen ze dan naar onze winkels. Om toch de klant een goed beeld te geven van wat wij hen kunnen bieden, is een bezoek van een van onze keukenadviseurs aan huis een perfecte oplossing”, aldus commercieel-directeur Olaf Holtkamp.

Wilt u meer weten over de werkwijze van Hello Kitchen? Of wilt u graag een afspraak inplannen met een keukenadviseurs van Hello Kitchen voor een online video-gesprek of bij u thuis? Kijk dan eens op: https://www.hellokitchen.nl/zo-doen-wij-dat. Op website vind u ook inspiratie tips en andere waardevolle tips om rekening mee te houden bij de oriëntatie van uw nieuwe keuken.