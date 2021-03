vdBuijsInstall en Roks Installatietechniek bundelen krachten

(Advertorial) - Het in Breda gevestigde vdBuijsInstall en Roks Installatietechniek uit Rijsbergen bundelen hun krachten. Afgelopen donderdag zetten de eigenaren Kees van den Buijs (vdBuijsInstall) en Jan Oprins (Roks Installatietechniek) hun handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst.

Het samengaan van de twee bedrijven wordt door Kees van den Buijs aangeduid als een snelle manier om groei en versteviging te creëren. “Er is een grote vraag naar verduurzaming van nieuwbouw en verduurzaming van bestaande panden, zoals woningen, bedrijfsgebouwen, openbare gebouwen en industrie. Disciplines waarin zowel vdBuijsInstall als Roks Installatietechniek actief zijn. Er gebeurt op dit moment heel veel. Zo is de energietransitie aan de gang, moeten gebouwen van het gas af en moeten kantoren per 1 januari 2023 over Energielabel C beschikken. De verwachting is dat deze ontwikkelingen zich doorzetten. Nieuwbouwwoningen worden nu zonder gasaansluitingen gebouwd. Dat maakt dat er veel vraag is naar warmtepompen en warmtenetten. In openbare gebouwen en scholen is ventilatie nu heel actueel. Dat vertaalt zich in een toename van de vraag naar betere ventilatie. Daar zijn we beiden specialist in. Onze krachtenbundeling zorgt wat dat betreft voor een nog grotere slagkracht in de regio.”

“Eigenlijk hebben onze bedrijven hetzelfde bedrijfs-DNA,” vult Jan Oprins aan. Een van de uitingen hiervan is het vroeg inspringen op nieuwe ontwikkelingen, zo maakt hij duidelijk. “Veel bedrijven hebben lang vastgehouden aan traditionele installaties en proberen nu de markt te betreden met nieuwe technieken. Mijn voorganger Kees Roks had zich gespecialiseerd op het gebied van de aanleg van verwarming en loodgieterswerk in nieuwbouwwoningen. Toen ik vijftien jaar geleden het bedrijf overnam, zijn we ons vooral gaan toeleggen op technieken als airconditioning, luchtbehandeling en warmtepomptechniek, ook bij utiliteit en industrie. Dat heeft ons een grote voorsprong bezorgd.”

Versterken

vdBuijsInstall had een deel van de genoemde disciplines reeds in huis. Met de komst van Roks Installatietechniek naar Breda - het bedrijf neemt zijn intrek in het vorig jaar geopende, gloednieuwe pand van vdBuijsInstall op bedrijventerrein Rithmeesterpark - versterken beide bedrijven elkaar alleen maar, zo stelt Kees van den Buijs. “Eigenlijk is het een logische stap. Meer dan dertig jaar innovatie brengen we nu samen. vdBuijsInstall is in 2006 al begonnen met warmtepomptechniek. Ons bedrijf is grofweg gezegd voor de ene helft actief op het gebied

van nieuw- en woningbouw en voor de andere helft op het gebied van utiliteit. Daarnaast doen we service en onderhoud voor de particuliere- en zakelijke markt, verzorgen we badkamerrenovaties en plaatsen we badkamers in nieuwbouwwoningen. Met Sanidrôme hebben we daarnaast een showroom in huis waarmee we kunnen voorzien in een volledige badkamerinrichting.”

Volgens Jan Oprins betekent de samenvoeging van vdBuijsInstall en Roks Installatietechniek dat er vol optimisme naar de toekomst kan worden gekeken. “We behouden ieder onze eigen identiteit, maar bundelen wel onze ervaring en kennis. Daarnaast wordt de serviceploeg alleen maar uitgebreider. De dienstverlening wordt hiermee verbeterd. Ik voorzie voor al onze relaties dan ook een probleemloze overgang naar de nieuwe situatie. Bovendien biedt een grotere organisatie ook meer doorgroeimogelijkheden.” Een aspect dat bij vdBuijsInstall - gezien de vele mogelijkheden tot personeelswerving en (om)scholing - als zeer belangrijk wordt geacht.